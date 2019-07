Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"668d0130-ca09-476b-95c9-798c7c594373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulást az Akadémiai Dolgozók Fóruma szervezi, a tüntetés délután négykor kezdődik az MTA székházánál, a Széchenyi István téren. A szervezők a tüntetéssel is ki akarják fejezni, hogy elutasítják az Akadémia kutatóhálózatának elrablását. ","shortLead":"A megmozdulást az Akadémiai Dolgozók Fóruma szervezi, a tüntetés délután négykor kezdődik az MTA székházánál...","id":"20190629_Tuntetes_lesz_kedden_az_MTA_szabadsagaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668d0130-ca09-476b-95c9-798c7c594373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f86bdb7-d08b-47b5-a4e3-9e2c8da97b95","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Tuntetes_lesz_kedden_az_MTA_szabadsagaert","timestamp":"2019. június. 29. 21:53","title":"Tüntetés lesz kedden az MTA szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyeztetettség mértékének megállapításához a képalkotó rendszerek és a laborvizsgálatok eredményeit kombinálják majd. ","shortLead":"A veszélyeztetettség mértékének megállapításához a képalkotó rendszerek és a laborvizsgálatok eredményeit kombinálják...","id":"20190630_Elore_jelezheti_a_szivinfarktust_egy_magyar_kutatocsoport_uj_rizikobecslo_eljarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0379cf-4438-4480-bff9-f2d9a4fb74ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_Elore_jelezheti_a_szivinfarktust_egy_magyar_kutatocsoport_uj_rizikobecslo_eljarasa","timestamp":"2019. június. 30. 13:35","title":"Előre jelezheti a szívinfarktust egy magyar kutatócsoport új rizikóbecslő eljárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégej.","shortLead":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégej.","id":"20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a45b54e-57d7-4b1c-ba87-56223fc3cf3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","timestamp":"2019. július. 01. 06:26","title":"Nagy terveket szőnek a Mészáros-birodalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette partnere interneten át küldött hangüzeneteit, az bizonyára értékelni fogja a Microsoft egyik új szabadalmát. Amennyiben ugyanis megvalósulna ez az elképzelés, akkor nem állhatnának hálózati gondok a hangüzenetek, sőt még a videoüzenetek útjába sem.","shortLead":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette...","id":"20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edee9a9c-60bc-480b-b3e2-7ce08cfcc2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","timestamp":"2019. június. 29. 08:03","title":"A Microsoft kitalált valamit, hogy ha szakad a hívás, akkor is lehessen hallani a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Derült, napos idő lesz ma, de extrém UV-B sugárzásra is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. \r

","shortLead":"Derült, napos idő lesz ma, de extrém UV-B sugárzásra is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. \r

","id":"20190630_Igazi_strandido_lesz_ma_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38fe72-d56c-4480-9e9b-80b474f37e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Igazi_strandido_lesz_ma_is","timestamp":"2019. június. 30. 08:05","title":"Igazi strandidő lesz ma, de veszélyre is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb90d96c-0167-485c-b955-5b02d7dd2ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag automatikusan, mérlegelés nélkül, a bűncselekmény súlyától függetlenül használják ma a bilincset a rendőrök - állítja a Magyar Helsinki Bizottság egy friss kutatására alapozva. \r

","shortLead":"Gyakorlatilag automatikusan, mérlegelés nélkül, a bűncselekmény súlyától függetlenül használják ma a bilincset...","id":"20190630_Gyakran_jogsertoen_kattannak_a_bilincsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb90d96c-0167-485c-b955-5b02d7dd2ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d7773-3a05-44d9-b3c0-e0515e0b4fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Gyakran_jogsertoen_kattannak_a_bilincsek","timestamp":"2019. június. 30. 15:13","title":"A magyar rendőrség gondolkodás nélkül rak bilincset bárkire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című könyvében. Most az interjúkötetből a 30 éves Lotti történetét választottuk ki.","shortLead":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című...","id":"20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181cac7d-bec4-498e-92ff-11bb9fad92cb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","timestamp":"2019. június. 30. 20:15","title":"„Az endometriózis miatt nem esel teherbe, de ha teherbe esel, akkor meggyógyítja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon sokat jelenthet\" - mondta a vasárnapra tervezett találkozóról a dél-koreai elnök.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon...","id":"20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb1a902-e98b-45d0-a35f-a313298d1dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","timestamp":"2019. június. 30. 07:23","title":"Trump a demilitarizált övezetben találkozik Kim Dzsong Unnal, a dél-koreai elnök is elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]