[{"available":true,"c_guid":"6153878e-67f6-4721-a7be-83fcc1b1c82d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi egymástól függetlenül áltábornokként verte át az embereket. Egyikük azt is állította magáról, hogy ő a Világbank alelnöke. ","shortLead":"Két férfi egymástól függetlenül áltábornokként verte át az embereket. Egyikük azt is állította magáról, hogy ő...","id":"20190702_Kamutabornokokkent_kaptak_vesztegetesi_penzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6153878e-67f6-4721-a7be-83fcc1b1c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70007ac-f7c2-4071-a352-582fcc237196","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Kamutabornokokkent_kaptak_vesztegetesi_penzeket","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Kamutábornokokként kaptak vesztegetési pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a kormánytól, a főigazgató juttatásait is megnövelték.","shortLead":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány...","id":"20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497803b-99ef-4925-a6bf-5a3dae81d261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 01. 08:02","title":"Duplájára nőttek Schmidt Mária juttatásai egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét a bécsi Leopold Múzeum.","shortLead":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét...","id":"201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4b060-e4cd-409f-b45c-12387fae9ce0","keywords":null,"link":"/kultura/201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","timestamp":"2019. június. 30. 13:00","title":"A hitleri kultúrpolitika ellensége volt, most ott lóg egy képe Merkel irodájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke Frans Timmermanst javasolta kompromisszumos megoldásként az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke Frans Timmermanst javasolta kompromisszumos megoldásként az Európai Bizottság élére.","id":"20190630_Orban_regi_ellenfele_lehet_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907bbd6b-cd19-4f9a-a4c7-52cd9ba11b33","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_regi_ellenfele_lehet_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 30. 15:08","title":"Orbán régi ellenfele lehet az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált legelőn történt. ","shortLead":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált...","id":"20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a26c0b-c094-427f-a7b1-ca77347a951f","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","timestamp":"2019. július. 01. 16:30","title":"Farkasok végeztek egy borjúval a Zemplénben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kétoldalú tárgyalásokon győzködik az EU és a tagállamok vezetői egymást.","shortLead":"Kétoldalú tárgyalásokon győzködik az EU és a tagállamok vezetői egymást.","id":"20190701_Tusk_felfuggesztette_az_EUcsucsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e2d5c1-ee48-41c0-a469-ff66bd6b6eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Tusk_felfuggesztette_az_EUcsucsot","timestamp":"2019. július. 01. 05:12","title":"Tusk felfüggesztette az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e55b90-d606-4620-837b-b2b3e35ac011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint egészen Dél-Afrikáig húzná azt a Google az adatkábelt, ami a cég harmadik kizárólagos használatú bitvezetéke lesz.","shortLead":"A tervek szerint egészen Dél-Afrikáig húzná azt a Google az adatkábelt, ami a cég harmadik kizárólagos használatú...","id":"20190701_google_internet_tenger_alatti_kabel_equiano","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e55b90-d606-4620-837b-b2b3e35ac011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bcf359-d3d0-42c8-869f-1da3b59138b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_google_internet_tenger_alatti_kabel_equiano","timestamp":"2019. július. 01. 12:03","title":"Új internetkábelt húz ki a Google Európából a tenger fenekére, 2021-re már online lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több cég regisztrált a jegybank kötvényvásárlási programjába, közülük húsznál már elindult a hitelminősítés.","shortLead":"Száznál is több cég regisztrált a jegybank kötvényvásárlási programjába, közülük húsznál már elindult a hitelminősítés.","id":"20190701_300_milliardert_vesz_az_MNB_kotvenyeket_husz_ceg_mar_az_elso_nap_szervezi_a_kibocsatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96283096-7cca-43a1-8f26-317b53829770","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_300_milliardert_vesz_az_MNB_kotvenyeket_husz_ceg_mar_az_elso_nap_szervezi_a_kibocsatast","timestamp":"2019. július. 01. 10:14","title":"300 milliárdért vesz az MNB kötvényeket, húsz cég már az első nap szervezi a kibocsátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]