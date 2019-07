Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek tartalma szerint a kormányfőt senki nem kritizálhatja büntetlenül. A \"cikk\" Koncz Zsuzsa és Bródy János új dalához kapcsolódva született.","shortLead":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek...","id":"20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668584b9-2d93-4e8b-95cb-6462822e4430","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","timestamp":"2019. július. 01. 08:03","title":"Bicskanyitogató álhír terjed Orbán Viktor és Koncz Zsuzsa nevével, nehogy megossza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Navalnijt és több mint 500 társát bevitték egy engedély nélküli tüntetésről; az ellenzéki politikust 10 nap elzárásra ítélték.\r

","shortLead":"Navalnijt és több mint 500 társát bevitték egy engedély nélküli tüntetésről; az ellenzéki politikust 10 nap elzárásra...","id":"20190701_Megint_lecsuktak_Alekszej_Navalnijt_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db91bc0-faab-4075-9b75-4173210d4dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Megint_lecsuktak_Alekszej_Navalnijt_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","timestamp":"2019. július. 01. 20:16","title":"Megint lecsukták Navalnijt, Putyin legnagyobb ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak új hónap kezdődött, a műanyagmentes július nevű kezdeményezés is ma indult el. ","shortLead":"Nem csak új hónap kezdődött, a műanyagmentes július nevű kezdeményezés is ma indult el. ","id":"20190701_Kepes_szamuzni_az_eletebol_a_muanyagot_egy_honapig_Most_kiprobalhatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c448649-fee9-4ed4-a2ef-736a07670714","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Kepes_szamuzni_az_eletebol_a_muanyagot_egy_honapig_Most_kiprobalhatja","timestamp":"2019. július. 01. 15:01","title":"Képes száműzni az életéből a műanyagokat egy hónapig? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bort, palacsintát, tortát, mézet és kozmetikai termékeket is elneveztek már róla, de szobra még nem volt a first ladynek. Mostanáig. ","shortLead":"Bort, palacsintát, tortát, mézet és kozmetikai termékeket is elneveztek már róla, de szobra még nem volt a first...","id":"20190701_Motoros_furesszel_faragtak_Melania_Trump_eletnagysagu_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0700f0a-92fe-43e4-873d-c9226c92523a","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Motoros_furesszel_faragtak_Melania_Trump_eletnagysagu_szobrat","timestamp":"2019. július. 01. 19:00","title":"Motoros fűrésszel faragták Melania Trump életnagyságú faszobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja. A legutóbbi értesülés szerint még jól is kijöhet belőle.","shortLead":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja...","id":"20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb423c4-2b63-4854-be81-ec4a3a5ce67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 30. 10:03","title":"Lehet, hogy mégis csak jól jött az Apple-nek a Huawei-embargó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd784175-6e49-46a8-9daf-c9aa351aa524","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Három éve filmezett Budapesten, most énekesként tért vissza a magyar fővárosba a francia művész.","shortLead":"Három éve filmezett Budapesten, most énekesként tért vissza a magyar fővárosba a francia művész.","id":"20190701_A_citrom_a_fajatol_Charlotte_Gainsbourg_koncert_Mupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd784175-6e49-46a8-9daf-c9aa351aa524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbe0252-1e6d-4ba8-ab4b-f13d4e4d169c","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_A_citrom_a_fajatol_Charlotte_Gainsbourg_koncert_Mupa","timestamp":"2019. július. 01. 14:10","title":"A citrom a fájától – Charlotte Gainsbourg a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghosszabbították annak a miniszteri biztosnak a kinevezését, aki az egészért felelős.","shortLead":"Meghosszabbították annak a miniszteri biztosnak a kinevezését, aki az egészért felelős.","id":"20190701_Tovabb_csuszhat_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_bevezetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d8d668-0a09-485b-a451-2c461ee32bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Tovabb_csuszhat_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_bevezetese","timestamp":"2019. július. 01. 15:22","title":"Tovább csúszhat az új Nemzeti alaptanterv bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d992949c-921f-40a7-8220-1183f811c8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt adatok hiánytalanul megvannak, de egy másik, a baleset után odaérkező hajó feketedobozának adatait még nem nézték meg.","shortLead":"A lefoglalt adatok hiánytalanul megvannak, de egy másik, a baleset után odaérkező hajó feketedobozának adatait még nem...","id":"20190701_Magyar_Nemzet_nem_tunt_el_semmi_a_Hableanybaleset_utan_lefoglalt_adatokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d992949c-921f-40a7-8220-1183f811c8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7687d9db-51b4-4cbe-9d33-cb76c2be447c","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Magyar_Nemzet_nem_tunt_el_semmi_a_Hableanybaleset_utan_lefoglalt_adatokbol","timestamp":"2019. július. 01. 08:11","title":"Magyar Nemzet: Nem tűnt el semmi a Hableány-baleset után lefoglalt adatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]