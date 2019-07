Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket Líbiába - mondta ki a bíróság.","shortLead":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket...","id":"20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea29bce-933d-44bd-9fbc-b6b7ae840631","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 02. 21:43","title":"Szabadon engedték a menekülteket kimentő hajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190703_Tippjatek_910_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_hetilap_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f36757-4db8-4da5-8313-9e22901af3fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Tippjatek_910_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_hetilap_szavazas","timestamp":"2019. július. 03. 10:15","title":"Tippjáték 9/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","shortLead":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","id":"20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f959308-29d3-4b6c-9ef7-8059be6324df","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","timestamp":"2019. július. 02. 08:09","title":"Körvonalazódik az ellenzéki összefogás vidéken, már 16 helyen állítottak közös jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élesen bírálta a menekültek elleni kemény fellépést. ","shortLead":"Élesen bírálta a menekültek elleni kemény fellépést. ","id":"20190702_Nem_volt_mindig_kedves_a_magyar_kormanyhoz_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870fdd50-0757-4b62-8db8-1e78dcdcfe19","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Nem_volt_mindig_kedves_a_magyar_kormanyhoz_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 02. 16:35","title":"Nem volt mindig kedves a magyar kormányhoz Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előrejelzések szerint a sokévi átlag körüli maximumokra lehet számítani a következő napokban.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a sokévi átlag körüli maximumokra lehet számítani a következő napokban.","id":"20190703_Veget_er_a_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf510b8-2ba4-424b-af96-7ea5c1acd3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Veget_er_a_hoseg","timestamp":"2019. július. 03. 06:15","title":"Véget ér a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több részlet derül ki a Microsoft különleges Surface eszközéről. Egy neves elemző úgy gondolja, hogy az Apple-nek is csinálnia kell valami hasonlót, igaz, előbb egy másik újdonságot kell(ene) villantania.","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a Microsoft különleges Surface eszközéről. Egy neves elemző úgy gondolja, hogy az Apple-nek...","id":"20190703_ihs_markit_elemzes_apple_microsoft_surface_rivalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3f22b4-f926-40a7-bd13-3f043c77202b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_ihs_markit_elemzes_apple_microsoft_surface_rivalis","timestamp":"2019. július. 03. 13:03","title":"Ezt jósolják az elemzők: nem hagyhatja válasz nélkül az Apple a Microsoft Surface-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c32c0e-594c-44d3-b251-283619da2c26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sigmar Gabriel politikai trükközésnek nevezte a védelmi miniszter jelölését az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Sigmar Gabriel politikai trükközésnek nevezte a védelmi miniszter jelölését az Európai Bizottság élére.","id":"20190703_A_volt_nemet_kulugyminiszter_felmondana_a_kormanykoaliciot_Ursula_von_der_Leyen_jelolese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c32c0e-594c-44d3-b251-283619da2c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed9e1a5-9ea4-441e-8cfc-cc32b4d26277","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_volt_nemet_kulugyminiszter_felmondana_a_kormanykoaliciot_Ursula_von_der_Leyen_jelolese_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:00","title":"A volt német külügyminiszter felmondaná a kormánykoalíciót Ursula von der Leyen jelölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van – nagyjából ez olvasható ki az Emmi parlamenti államtitkárának a pártlapban adott interjújából. Észre sem veszi, hogy érveivel saját magát cáfolja. Vélemény.","shortLead":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van –...","id":"20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cbc77e-9789-40dc-90d0-d46b9f91908a","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","timestamp":"2019. július. 03. 11:33","title":"Rétvári Bence büszke a magyar oktatásra, de magát cáfolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]