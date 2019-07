Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne a beruházást finanszírozni.","shortLead":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne...","id":"20190703_termalviz_visszasajtolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92597035-14aa-4d34-941f-1efed813e840","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_termalviz_visszasajtolas","timestamp":"2019. július. 03. 05:55","title":"Olcsóbb lehet a termálvíz visszasajtolása, de a legtöbben inkább fizetik a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ad0215-d2f2-45ab-8d6f-5a032662618d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 6-7-én, 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án – szombatonként és vasárnaponként – a dunai átkelőt a közúti és a közösségi közlekedési forgalom elől is lezárják, kizárólag a gyalogosok használhatják.","shortLead":"Július 6-7-én, 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án – szombatonként és vasárnaponként – a dunai átkelőt a közúti és...","id":"20190703_szabadsag_hid_szabihid_programok_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ad0215-d2f2-45ab-8d6f-5a032662618d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420c301a-1b7f-4ae4-a1ee-67644c63131e","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_szabadsag_hid_szabihid_programok_kozlekedes","timestamp":"2019. július. 03. 14:53","title":"Újra a gyalogosoké lesz a Szabadság híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz „Picúr” becenévre hallgató Battista Farina tervezőbirodalma egyszerre a minőség és a géniusz csarnoka, illetve jelentős gyártóbázis volt — torinói üzeme kapuján sok klasszikus Fiat, Lancia és Alfa Romeo sportkocsi gördült ki.","shortLead":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz...","id":"20190702_pininfarina_tervezo_portre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70400af2-0fbc-4760-bed8-f3900acc6f00","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190702_pininfarina_tervezo_portre","timestamp":"2019. július. 02. 14:15","title":"Egy Picúr, akinek a birodalma egyszerre volt a minőség és a géniusz csarnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest, amit ábrázolni lehet. Egy kutató most megtette, mutatjuk az eredményt.","shortLead":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest...","id":"20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f367ebf-122e-4039-94bf-8f27a31b33bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","timestamp":"2019. július. 03. 08:03","title":"Elkészült a Naprendszer eddigi legrészletesebb térképe, 18 000 égitest van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár egy történész cikkére válaszolt. ","shortLead":"Az államtitkár egy történész cikkére válaszolt. ","id":"20190703_Kovacs_Zoltan_megint_a_Guardianban_irta_le_hogy_milyen_jo_az_elet_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0040a0-cf03-4120-9119-a7cd034ee70e","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Kovacs_Zoltan_megint_a_Guardianban_irta_le_hogy_milyen_jo_az_elet_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 03. 21:25","title":"Kovács Zoltán megint a Guardianban írta le, hogy milyen jó az élet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többé nem probléma a késés.","shortLead":"Többé nem probléma a késés.","id":"20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bda4c8-1682-48dc-b451-3653140dea7d","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"Valaki letett egy WC-t egy buszmegállóban, majd jött a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az idén elhunyt divattervező legismertebb szettje szolgált inspirációul.","shortLead":"Az idén elhunyt divattervező legismertebb szettje szolgált inspirációul.","id":"20190702_karl_lagerfeld_divattervezo_pok_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43db4242-d6cc-4b32-88a8-a796a73d6c03","keywords":null,"link":"/elet/20190702_karl_lagerfeld_divattervezo_pok_kutatok","timestamp":"2019. július. 02. 21:10","title":"Pókfajt neveztek el Karl Lagerfeldről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? A lengyel alkotmánybíróság szerint az előbbi, és ez heves vitákat váltott ki. Következik-e a döntésből, hogy a szolgáltatók, kereskedők vallásukra hivatkozva megkülönböztethetik a vevőiket?","shortLead":"Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? A lengyel alkotmánybíróság szerint az előbbi...","id":"20190703_Egy_nyomdasz_miatt_futhat_zatonyra_a_lengyel_alkotmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef924a7-0fd5-4139-a1ea-bf3106b95932","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Egy_nyomdasz_miatt_futhat_zatonyra_a_lengyel_alkotmany","timestamp":"2019. július. 03. 14:49","title":"Egy nyomdász miatt futhat zátonyra a lengyel alkotmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]