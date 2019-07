Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f74daab-10b3-422b-862d-f9de91fa49f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élelmiszer-ellátást veszélyeztetett, húsz évet is kaphat.","shortLead":"Élelmiszer-ellátást veszélyeztetett, húsz évet is kaphat.","id":"20190705_Kozveszelyes_jegkremnyalot_koroz_a_texasi_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f74daab-10b3-422b-862d-f9de91fa49f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b630a2-2829-4266-8c71-ad7b800f3ae0","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Kozveszelyes_jegkremnyalot_koroz_a_texasi_rendorseg","timestamp":"2019. július. 05. 12:46","title":"Közveszélyes jégkrémnyalót köröz a texasi rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az étrend változása, a mozgáshiány és a genetika is szerepet játszik abban, hogy háromszorosára nőtt az elhízott felnőttek aránya világszerte 1975 óta - állapították meg norvég kutatók egy nagyszabású, több mint százezer fős tanulmányban.","shortLead":"Az étrend változása, a mozgáshiány és a genetika is szerepet játszik abban, hogy háromszorosára nőtt az elhízott...","id":"20190705_Haromszorosara_nott_az_elhizottak_aranya_a_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f7901-f3e0-4b59-8f8a-92ac051f0380","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Haromszorosara_nott_az_elhizottak_aranya_a_vilagban","timestamp":"2019. július. 05. 20:43","title":"Háromszorosára nőtt az elhízottak aránya a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter lemondását követelik. Az ellenzékiek most taktikát váltanak, s gerillaakciókat hajtanak végre. A tüntetések az után kezdődtek, hogy egy orosz parlamenti képviselő oroszul szólalt fel a grúz parlamentben, a rendőrség pedig meglehetősen durván, gumilövedékekkel és könnygázzal zavarta szét az épületet ostromló tüntetőket.","shortLead":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter...","id":"20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f3bd92-c7ef-448a-925f-7db4735c2c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","timestamp":"2019. július. 05. 13:28","title":"Gerillataktikára váltanak a grúziai tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e406f5ef-bd9f-4d0a-bf39-c0a3929e1d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas-elnök által alapított Új Nemzedékért Alapítvány 60 ezer forintot fizet egyetemistáknak véleménycikkek írásáért, hallgatótársaik körében történő közösségszervezésért és rendezvények szervezésében való közreműködésért.","shortLead":"A Fidelitas-elnök által alapított Új Nemzedékért Alapítvány 60 ezer forintot fizet egyetemistáknak véleménycikkek...","id":"20190706_60_ezret_fizet_egy_Fideszhez_kotheto_szervezet_polgari_ertekeket_vallo_velemenycikkekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e406f5ef-bd9f-4d0a-bf39-c0a3929e1d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebface45-3a24-464b-8b62-d3a9e78c5cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_60_ezret_fizet_egy_Fideszhez_kotheto_szervezet_polgari_ertekeket_vallo_velemenycikkekert","timestamp":"2019. július. 06. 09:35","title":"60 ezret fizet egy Fideszhez köthető szervezet \"polgári értékeket valló\" véleménycikkekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","shortLead":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","id":"20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e960543f-d2bc-444a-81af-4d6e658013c4","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","timestamp":"2019. július. 04. 13:11","title":"Visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","shortLead":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","id":"20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6ec019-0409-478d-aa17-961c7856797f","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","timestamp":"2019. július. 05. 12:45","title":"\"Zsiványságból\" kamerázta be a tulaj a balatoni apartmanok fürdőszobáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9749119-45b6-4a8d-9d5b-85d8f18941e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen kaliforniai innovációs műhelye a márka egyik 60 éves mikrobuszából alkotott futurisztikus víziót.","shortLead":"A Volkswagen kaliforniai innovációs műhelye a márka egyik 60 éves mikrobuszából alkotott futurisztikus víziót.","id":"20190704_Volkswagen_Type_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9749119-45b6-4a8d-9d5b-85d8f18941e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76764187-6a5d-4c6c-a640-e6e6c58d32f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_Volkswagen_Type_20","timestamp":"2019. július. 04. 14:22","title":"Pszichedelikus elektromos hippi buszt varázsolt a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ad6b3d-b636-4e02-96de-9ed8c1cc8f13","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyorsan meglett a gyanúsított.","shortLead":"Gyorsan meglett a gyanúsított.","id":"20190705_Megoltek_egy_not_Pestszentlorincen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ad6b3d-b636-4e02-96de-9ed8c1cc8f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4124b18a-6c74-46e3-8b93-133494e3c434","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Megoltek_egy_not_Pestszentlorincen","timestamp":"2019. július. 05. 17:51","title":"Megöltek egy nőt Pestszentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]