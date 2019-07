Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 8413-as út 13-as kilométerszelvényében, Bánhalmapuszta térségében történt.","shortLead":"A baleset a 8413-as út 13-as kilométerszelvényében, Bánhalmapuszta térségében történt.","id":"20190708_Fanak_csapodott_es_azonnal_meghalt_egy_21_eves_no_Banhalmapusztanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d365b35f-0637-45bb-a68a-679df4d3c448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Fanak_csapodott_es_azonnal_meghalt_egy_21_eves_no_Banhalmapusztanal","timestamp":"2019. július. 08. 08:31","title":"Fának csapódott és azonnal meghalt egy 21 éves nő Bánhalmapusztánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf94acc5-c838-4198-8cb0-1e4562ea6677","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas dramaturg-műfordító temetése július 15-én, hétfőn 15:00 órakor a Farkasréti temetőben lesz. ","shortLead":"A Jászai Mari-díjas dramaturg-műfordító temetése július 15-én, hétfőn 15:00 órakor a Farkasréti temetőben lesz. ","id":"20190708_Szines_nyari_ruhakban_bucsuztatjak_Radnai_Annamariat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf94acc5-c838-4198-8cb0-1e4562ea6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6168707c-09d9-4e34-aa4e-7eba33f24499","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Szines_nyari_ruhakban_bucsuztatjak_Radnai_Annamariat","timestamp":"2019. július. 08. 10:21","title":"Színes, nyári ruhákban búcsúztatják Radnai Annamáriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félpályás útlezárás volt Balatonvilágosnál.\r

\r

","shortLead":"Félpályás útlezárás volt Balatonvilágosnál.\r

\r

","id":"20190707_Ujra_zavartalan_a_forgalom_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eba7e64-50c2-4d46-932b-8bedda87b06c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Ujra_zavartalan_a_forgalom_az_M7esen","timestamp":"2019. július. 07. 17:06","title":"Újra zavartalan a forgalom az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","shortLead":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","id":"20190707_M7_es_sosto_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108ef07b-25e2-483e-889a-162d393cb3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_M7_es_sosto_balaton","timestamp":"2019. július. 07. 15:55","title":"Leterelik a forgalmat az M7-esről Sóstónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek közel kétharmada szerint a kistelepüléseken nem lehet szabad a helyhatósági választás a kiszolgáltatottság miatt.","shortLead":"A megkérdezettek közel kétharmada szerint a kistelepüléseken nem lehet szabad a helyhatósági választás...","id":"20190708_Felmeres_akkora_a_kiszolgaltatottsag_videken_hogy_veszelyben_a_szabad_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28200488-7c4c-4247-86fd-eaa35b3cf92c","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Felmeres_akkora_a_kiszolgaltatottsag_videken_hogy_veszelyben_a_szabad_valasztas","timestamp":"2019. július. 08. 09:18","title":"Felmérés: Akkora a kiszolgáltatottság vidéken, hogy veszélyben a szabad választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df1683-90b2-47fa-94cf-2782d3dac6c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusmárka divatterepjárójának limitált szériás kiadása abszolút egyedi utasteret kapott.","shortLead":"A kékvérű brit luxusmárka divatterepjárójának limitált szériás kiadása abszolút egyedi utasteret kapott.","id":"20190708_stilus_kimaxolva_sakktabla_es_kockas_szovet_az_uj_bentleyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66df1683-90b2-47fa-94cf-2782d3dac6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5db36ba-ea9c-4806-b8e1-fd0929fe3b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_stilus_kimaxolva_sakktabla_es_kockas_szovet_az_uj_bentleyben","timestamp":"2019. július. 08. 13:21","title":"Stílus kimaxolva: sakktábla és kockás szövet az új Bentleyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniak már tavaly törölte a Facebook-fiókját, most pedig ugyanerre buzdít másokat is. Az Apple társalapítója szerint a közösségi oldal(ak) használata nem biztonságos.","shortLead":"Steve Wozniak már tavaly törölte a Facebook-fiókját, most pedig ugyanerre buzdít másokat is. Az Apple társalapítója...","id":"20190708_steve_wozniak_apple_tarsalapito_facebook_fiok_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1887070-83ca-4104-bcb0-ec6f74951f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_steve_wozniak_apple_tarsalapito_facebook_fiok_torlese","timestamp":"2019. július. 08. 18:33","title":"Már az Apple társalapítója is a Facebook ellen kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összecsapott az ellenzék és a kormánypárt a Parlamentben napirend előtt. ","shortLead":"Összecsapott az ellenzék és a kormánypárt a Parlamentben napirend előtt. ","id":"20190708_fidesz_tiborcz_ado_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2212d33e-f5f1-4e67-8c38-4adfd7229398","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_fidesz_tiborcz_ado_parlament","timestamp":"2019. július. 08. 13:31","title":"A Fidesz átlát a \"Tiborcz-szitán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]