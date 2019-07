Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Visszaesett az első fél évben a legnagyobb cseh autógyár, a Skoda Auto új kocsijainak eladása - írja a Právo című cseh napilap szombaton az autógyár közleményére hivatkozva.","shortLead":"Visszaesett az első fél évben a legnagyobb cseh autógyár, a Skoda Auto új kocsijainak eladása - írja a Právo című cseh...","id":"20190714_Kevesbe_foygnak_a_Skodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914c5dce-517a-4616-b8a3-f5d3aef563dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Kevesbe_foygnak_a_Skodak","timestamp":"2019. július. 14. 07:14","title":"Kevésbé fogynak a Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","shortLead":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","id":"20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480851c-e23e-4c1e-88d3-344c21976dd7","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","timestamp":"2019. július. 15. 11:56","title":"Műteni kell Pars Krisztián térdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","shortLead":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","id":"20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de991e90-e207-4301-b913-1e5a12113510","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. július. 15. 07:42","title":"Öt autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem csupán a helyi ökoszisztémákra, hanem Grönland történelmére is komoly fenyegetést jelent a globális felmelegedés, amely elpusztítja a sziget régészeti lelőhelyeit. A szerves maradványok, úgy mint haj, tollak, meszes váz és húsfoszlányok mellett a lelőhelyek egy része viking települések romjait őrzi.","shortLead":"Nem csupán a helyi ökoszisztémákra, hanem Grönland történelmére is komoly fenyegetést jelent a globális felmelegedés...","id":"20190714_globalis_felmelegedes_gronland_regeszeti_leletek_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc94dc1-62fe-49a4-855e-1315c927544b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_globalis_felmelegedes_gronland_regeszeti_leletek_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 14. 16:03","title":"A globális felmelegedés már nem csak a jövőnket veszélyezteti, hanem a múltunkat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fel van háborodva a Pesti Srácok (PS), hogy gyűlöletkeltőnek találta, és ezt letiltotta a YouTube a Budapest Pride-ról szóló videójukat.","shortLead":"Fel van háborodva a Pesti Srácok (PS), hogy gyűlöletkeltőnek találta, és ezt letiltotta a YouTube a Budapest Pride-ról...","id":"20190713_Gyuloletkelto_a_PS_Priderol_keszult_videoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a3ef1d-537c-4acf-aaf6-d2a21701ebd2","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Gyuloletkelto_a_PS_Priderol_keszult_videoja","timestamp":"2019. július. 13. 18:37","title":"Gyűlöletkeltő a PS Pride-ról készült videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059fa274-10e8-48f6-aa7f-c37cbf3a91ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen hiba miatt napok óta nem működnek az Európai Unió Galileo navigációs rendszeréhez tartozó műholdak, a felhasználókat az amerikaira terelik át. Nem fent van a gond, lent nem oké valami.","shortLead":"Egy ismeretlen hiba miatt napok óta nem működnek az Európai Unió Galileo navigációs rendszeréhez tartozó műholdak...","id":"20190715_europai_gps_rendszer_galileo_muhold_navigacio_helymeghatarozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059fa274-10e8-48f6-aa7f-c37cbf3a91ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4489db7b-d3d3-4c75-a0b7-9fb625821091","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_europai_gps_rendszer_galileo_muhold_navigacio_helymeghatarozas","timestamp":"2019. július. 15. 12:33","title":"Valami nincs rendben az európai GPS-szel, leállt 24 műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ac08f5-146a-4708-af4f-79ad52d41944","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi történik, amikor egy szorongó, introvertált anya kerengő dervissé válva szórakoztatja a gyerekeket lánya szülinapi zsúrján? Képmutató-e az a kivételesen ellenszenves ember, aki karácsonykor öt napig feltűnően nyugodt és kedves, és a családja már azon töpreng, mi lehet a baj?","shortLead":"Mi történik, amikor egy szorongó, introvertált anya kerengő dervissé válva szórakoztatja a gyerekeket lánya szülinapi...","id":"20190714_Neha_onmagat_is_meglepi_ahogy_viselkedik_Ezt_erdemes_tudnia_titokzatos_enjerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac08f5-146a-4708-af4f-79ad52d41944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56882bbf-d782-425d-9ddf-404f99fc3f23","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190714_Neha_onmagat_is_meglepi_ahogy_viselkedik_Ezt_erdemes_tudnia_titokzatos_enjerol","timestamp":"2019. július. 14. 20:15","title":"Néha önmagát is meglepi, ahogy viselkedik? Ezt érdemes tudnia titokzatos énjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon. És ha drámai népességfogyás még nem lenne elegendő, akkor azzal is számolni kell, hogy az akkori társadalom brutálisan el is lesz öregedve, legalábbis a maihoz képest mindenképpen – írja penzcetrum.hu. Elemzések szerint legalább ahhoz, hogy az elöregedési (függőségi) rátánk stabilan maradjon az elkövetkező évtizedekben, 72 éves korig kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, ami ráadásul önmagában még nem is lenne elég ahhoz, hogy megoldja a problémát.

","shortLead":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon...","id":"20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b7bf49-c8cc-4dbf-99ca-dd160e6e561a","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","timestamp":"2019. július. 14. 14:50","title":"Jöhet a brutális nyugdíjkorhatár-emelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]