Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lassuló német gazdaság okozta kockázatokról és az új európai vezetés összetételéről beszélhet majd szombaton Orbán Viktor Tusnádfürdőn.","shortLead":"A lassuló német gazdaság okozta kockázatokról és az új európai vezetés összetételéről beszélhet majd szombaton Orbán...","id":"20190723_A_gazdasagi_veszelyekrol_beszel_Orban_Tusnadfurdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f5e20-6bd1-4b87-bcc2-98b9d5486ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_gazdasagi_veszelyekrol_beszel_Orban_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. július. 23. 09:47","title":"A gazdasági veszélyekről beszél Orbán Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 8 éves Milán már most tudja, hogy mentőorvos akar lenni, ennek megfelelő tortát kapott születésnapjára.","shortLead":"A 8 éves Milán már most tudja, hogy mentőorvos akar lenni, ennek megfelelő tortát kapott születésnapjára.","id":"20190723_Ilyen_mentos_szulinapi_tortat_is_ritkan_latni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f976ba7-df08-4645-9356-359095391f31","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Ilyen_mentos_szulinapi_tortat_is_ritkan_latni","timestamp":"2019. július. 23. 10:11","title":"Ilyen mentős szülinapi tortát is ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kérdés, pontosan mely országok hajlandóak részt venni az együttműködésben. ","shortLead":"Kérdés, pontosan mely országok hajlandóak részt venni az együttműködésben. ","id":"20190722_Macron_francia_nemet_elosztasi_mechanizmus_orszagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b32111-71f5-4d31-872c-b397a4afa544","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_Macron_francia_nemet_elosztasi_mechanizmus_orszagok","timestamp":"2019. július. 22. 22:17","title":"Macron: 14 ország támogatja a francia-német elosztási mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","shortLead":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","id":"20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c51f81-ca83-4d07-995c-2bb08e878cba","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","timestamp":"2019. július. 23. 15:21","title":"Szabadnapos rendőr mentette meg egy strandoló életét Balatonalmádiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","shortLead":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","id":"20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcbda39-2dc3-451e-978e-e4f39900b6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","timestamp":"2019. július. 22. 15:47","title":"Nem szavaznak a fideszes jelöltekről az EP szakbizottságaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek ügyére, úgy tűnik, a magyar kormány a migránsellenes retorika érdekében a félretájékoztatástól sem riad vissza. ","shortLead":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek...","id":"20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a022e88-a7a2-4b60-b3da-80f55db863f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. július. 24. 11:35","title":"Olyan menekültügyi nyilatkozatot torpedózott meg a magyar kormány, ami talán nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira nincs túljelentkezés az intézményvezetői posztokért, hogy egy előterjesztés szerint intézményvezetői szakképzettség nélkül is kinevezhetnek valakit egy iskola élére.","shortLead":"Annyira nincs túljelentkezés az intézményvezetői posztokért, hogy egy előterjesztés szerint intézményvezetői...","id":"20190723_Konnyitenenek_az_iskolaigazgatok_kinevezeset_kevesebb_szakmai_tapasztalat_is_eleg_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2084dd9-e51f-4b8d-aaa3-b45bf7d1d846","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Konnyitenenek_az_iskolaigazgatok_kinevezeset_kevesebb_szakmai_tapasztalat_is_eleg_lesz","timestamp":"2019. július. 23. 10:22","title":"Könnyítenék az iskolaigazgatók kinevezését, kevesebb szakmai tapasztalat is elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a02a6a-265e-474f-a378-a94dba9ae662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy résnyire lehúzott ablakú parkoló autót nyitott ki egy tolvaj a Józsefvárosban, a rendőrség gyorsaságára ezúttal nem lehetett panasz.","shortLead":"Egy résnyire lehúzott ablakú parkoló autót nyitott ki egy tolvaj a Józsefvárosban, a rendőrség gyorsaságára ezúttal nem...","id":"20190724_Parkolo_autobol_lopott_100_meterre_jutott_amikor_elfogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a02a6a-265e-474f-a378-a94dba9ae662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed06f485-e03c-47d1-8742-e08e744176e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Parkolo_autobol_lopott_100_meterre_jutott_amikor_elfogtak","timestamp":"2019. július. 24. 09:02","title":"Parkoló autóból lopott, 100 méterre jutott, amikor elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]