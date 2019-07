Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b2537ac-2f99-4603-9505-18c8ee1bcfd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerre két világrekordot is megdöntött a csecsen Schwarzeneggernek is nevezett kisfiú.","shortLead":"Egyszerre két világrekordot is megdöntött a csecsen Schwarzeneggernek is nevezett kisfiú.","id":"20190723_A_csecsen_kozteve_is_kozvetitette_ahogy_egy_6_eves_kisfiu_megdontotte_a_fekvotamaszvilagrekordot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2537ac-2f99-4603-9505-18c8ee1bcfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26067052-6ef6-4d6d-8bc5-575185661c6b","keywords":null,"link":"/elet/20190723_A_csecsen_kozteve_is_kozvetitette_ahogy_egy_6_eves_kisfiu_megdontotte_a_fekvotamaszvilagrekordot","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"A csecsen köztévé is közvetítette, ahogy egy 6 éves kisfiú megdöntötte a fekvőtámasz-világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cb4230-5e7d-4e56-a54d-7cb2fed71399","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök ismét bírálta vasárnap az Amazonas őserdeit figyelő nemzeti űrkutatási ügynökséget, kijelentve, hogy legutóbbi jelentésük az erdőirtások ütemének gyorsulásáról árt Brazília hírnevének, miközben a tengerentúlon \"betegesen rettegnek\" Dél-Amerika legnagyobb országának környezetvédelmi állapotai miatt.","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök ismét bírálta vasárnap az Amazonas őserdeit figyelő nemzeti űrkutatási ügynökséget...","id":"20190722_jair_bolsonaro_brazilia_oserdo_amazonas_erdoirtas_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7cb4230-5e7d-4e56-a54d-7cb2fed71399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0613552c-89e0-4722-a5f7-fe98152d74be","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_jair_bolsonaro_brazilia_oserdo_amazonas_erdoirtas_urkutatas","timestamp":"2019. július. 22. 12:31","title":"Nem az őserdők pusztulása, hanem országa hírneve miatt hőzöng a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","shortLead":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","id":"20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a544975-20c8-493b-bea1-489946dc6e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","timestamp":"2019. július. 23. 18:27","title":"Az igen, talán Hamiltont is meglepte, milyen jól vezet Toto Wolff – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","shortLead":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","id":"20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12df53f7-b098-46e0-87af-c3b1cc8c9605","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 13:16","title":"Fényes nappal rugdostak egy földön fekvő embert az Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78883fd0-170e-4ac4-9f4f-ce383e010e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltókat kellett kihívni, hogy leszedjék az oszlopról a szerencsétlenül járt madarat. ","shortLead":"A tűzoltókat kellett kihívni, hogy leszedjék az oszlopról a szerencsétlenül járt madarat. ","id":"20190722_Magasfeszultsegu_vezetek_vegzett_a_szentesi_golyaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78883fd0-170e-4ac4-9f4f-ce383e010e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb23f51a-d623-42f8-9035-878616bfdde3","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Magasfeszultsegu_vezetek_vegzett_a_szentesi_golyaval","timestamp":"2019. július. 22. 15:59","title":"Magasfeszültségű vezeték végzett a szentesi gólyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92262668-1ff5-41a4-ab18-91ab36cf6f4b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szun Janggal most a brit Duncan Scott nem volt hajlandó kezet fogni.","shortLead":"Szun Janggal most a brit Duncan Scott nem volt hajlandó kezet fogni.","id":"20190723_vizes_vb_uszas_kvangdzsu_szun_jang_mack_horton_duncan_scott_dijkioszto_dopping_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92262668-1ff5-41a4-ab18-91ab36cf6f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a4ddac-c381-4357-ab26-4a2b2524edb4","keywords":null,"link":"/sport/20190723_vizes_vb_uszas_kvangdzsu_szun_jang_mack_horton_duncan_scott_dijkioszto_dopping_tuntetes","timestamp":"2019. július. 23. 14:21","title":"Megint tüntettek a doppinggyanúba keveredett kínai úszó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5bccb3-7e45-4afa-9203-c7f33f3c433d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung megkezdte a 12 gigabájtos memórialapkáik tömeggyártását. A közeljövőben elterjedhetnek az eddig csak a csúcskategóriára jellemző 12 GB RAM-os telefonok, melyek már az 5G-re és a mesterséges intelligenciára alapuló megoldások intenzívebb használatára is ki vannak képezve.","shortLead":"A Samsung megkezdte a 12 gigabájtos memórialapkáik tömeggyártását. A közeljövőben elterjedhetnek az eddig csak...","id":"20190723_samsung_lpddr5_dram_12_gb_ram_memoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5bccb3-7e45-4afa-9203-c7f33f3c433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543ced1-1102-4ac0-9d8f-4012bc203c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_samsung_lpddr5_dram_12_gb_ram_memoria","timestamp":"2019. július. 23. 15:03","title":"Megnyílt az út, sorban jöhetnek a 12 GB RAM-mal szerelt telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét fejezte ki ez ügyben – fordítási ügy borzolja a török–kínai kapcsolatokat.



","shortLead":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét...","id":"20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef96eb-1b9f-4c06-8b5d-c17ae033f610","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","timestamp":"2019. július. 23. 08:33","title":"Ankara: Rosszul idézték Erdogant Kínában, és nem hajlandóak korrigálni a szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]