[{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brazil futballsztárt szexuális zaklatással vádolta meg egy nő.","shortLead":"A brazil futballsztárt szexuális zaklatással vádolta meg egy nő.","id":"20190730_neymar_nyomozas_szexualis_zaklatas_vad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9dc013-e8e1-4d88-a640-7dbcc1a8b481","keywords":null,"link":"/elet/20190730_neymar_nyomozas_szexualis_zaklatas_vad","timestamp":"2019. július. 30. 05:12","title":"Nem talált bizonyítékot Neymar ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az újra fellángolt grúz–orosz ellentétek is jól mutatják, hogy messze van az ideálistól Oroszország és a többi volt szovjet tagköztársaság viszonya. ","shortLead":"Az újra fellángolt grúz–orosz ellentétek is jól mutatják, hogy messze van az ideálistól Oroszország és a többi volt...","id":"201930__posztszovjet_terseg__ellentetek_es_eselyek__vazallus__bunok_es_bunhodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec156a3-7620-461a-b3b8-2b683c28dbf4","keywords":null,"link":"/vilag/201930__posztszovjet_terseg__ellentetek_es_eselyek__vazallus__bunok_es_bunhodes","timestamp":"2019. július. 28. 17:30","title":"Már csak az tart Moszkvával, akinek nem nagyon van más választása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zúgolódnak a részben vagy egészben a YouTube-ból élő videósok, mert szerintük semmilyen következetesség nincs abban, ahogy a platform üzemeltetői folyton változtatnak a játékszabályokon. Így aztán egyre nehezebb a videózásból pénzhez jutni. ","shortLead":"Zúgolódnak a részben vagy egészben a YouTube-ból élő videósok, mert szerintük semmilyen következetesség nincs abban...","id":"20190729_youtube_europai_unio_ig_metall_szakszervezet_youtubers_union_fairtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da1538c-aa25-4ace-ab47-559bf8e00b2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_youtube_europai_unio_ig_metall_szakszervezet_youtubers_union_fairtube","timestamp":"2019. július. 29. 08:03","title":"Indul a harc: megtörnék a YouTube-ot, egy óriásszakszervezet is beleáll az ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők között, miután jelentős bevételtől estek el a program miatt.","shortLead":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők...","id":"20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de8d67-b618-461d-bf35-5dd5ca0cd60e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","timestamp":"2019. július. 29. 12:03","title":"3 éves lett a weboldal, ami önt is kihúzhatja a komoly bajból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több mint ötödével esett vissza a Ryanair profitja. A szakértők még ennél is rosszabbat vártak.","shortLead":"Több mint ötödével esett vissza a Ryanair profitja. A szakértők még ennél is rosszabbat vártak.","id":"20190729_Oriasit_esett_a_Ryanair_nyeresege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8cf4d1-5543-4707-a639-54e381afdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Oriasit_esett_a_Ryanair_nyeresege","timestamp":"2019. július. 29. 11:55","title":"Óriásit esett a Ryanair nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","shortLead":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","id":"20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f9480-9fe4-452d-bbf8-8fba7f395ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","timestamp":"2019. július. 30. 11:33","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan kerül az agyba a hormon, amitől szerelmesnek (is) érezzük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"GDP-arányosan a jóléti kiadásokat csökkentette a Fidesz-kormány a leginkább 2010-hez képest. ","shortLead":"GDP-arányosan a jóléti kiadásokat csökkentette a Fidesz-kormány a leginkább 2010-hez képest. ","id":"20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1662b1ff-1f83-4897-b6d9-e5f31c55227a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","timestamp":"2019. július. 29. 06:59","title":"A számok is bizonyítják: az oktatáson és az egészségügyön spórol a leginkább a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek volna csapadékot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tovább tart a zivataros időjárás.","shortLead":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek...","id":"20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0884c946-ad6f-40f5-b781-73547afde557","keywords":null,"link":"/elet/20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 29. 17:39","title":"Szélrekord dőlt, mindenhol esett, és még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]