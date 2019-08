Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6406ed43-ab94-42e0-8897-d36b606421c0","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az álláskeresés során valószínű két interjútípussal találkozhatunk: a személyes és a telefonos interjúval. Minden formának megvan a maga előnye és hátránya, és a jelölteknek tisztában kell ezekkel lenniük, hogy maximalizálják a siker esélyét.","shortLead":"Az álláskeresés során valószínű két interjútípussal találkozhatunk: a személyes és a telefonos interjúval. Minden...","id":"jobline_Telefon_vs_szemelyes_interju__Elonyok_es_hatranyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6406ed43-ab94-42e0-8897-d36b606421c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9226c5-5506-48c8-acd6-6380d153e519","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_Telefon_vs_szemelyes_interju__Elonyok_es_hatranyok","timestamp":"2019. július. 31. 15:00","title":"Telefon vs. személyes interjú – Előnyök és hátrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","shortLead":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","id":"20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09cbb6-73f8-47a1-a3b8-cf80266da167","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:58","title":"Kőbányai gyilkosság: volt barátja ölhette meg a 23 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2c0439-6081-4267-b9aa-f937c61eade7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Raheem Sterlingel szemben viselkedett rasszista módon. ","shortLead":"Raheem Sterlingel szemben viselkedett rasszista módon. ","id":"20190730_Soha_tobbe_nem_mehet_a_Chelseastadionba_egy_rasszista_szurkolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b2c0439-6081-4267-b9aa-f937c61eade7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dda4eca-d7d1-424d-8fdd-39e4d3bbbcd1","keywords":null,"link":"/sport/20190730_Soha_tobbe_nem_mehet_a_Chelseastadionba_egy_rasszista_szurkolo","timestamp":"2019. július. 30. 18:22","title":"Soha többé nem mehet a Chelsea-stadionba egy rasszista szurkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","shortLead":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","id":"20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36f2293-b49d-425c-9471-faf73cb655ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:44","title":"Épülnek, de drágulnak is a lakások a községekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"25 bázispontot csökkentettek. ","shortLead":"25 bázispontot csökkentettek. ","id":"20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a454da-6228-4eed-a435-33e693ce177e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","timestamp":"2019. július. 31. 20:09","title":"Csökkentette az irányadó dollárkamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Varsó a fiatalok adókedvezményével akarja megállítani a kivándorlást, és hazacsábítani őket.","shortLead":"Varsó a fiatalok adókedvezményével akarja megállítani a kivándorlást, és hazacsábítani őket.","id":"20190801_Kitalaltak_mivel_csabitananak_haza_724_ezer_lengyelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed83e1f-fd62-4854-a523-1be5a1354e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Kitalaltak_mivel_csabitananak_haza_724_ezer_lengyelt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:15","title":"Kitalálták, mivel csábítanának haza 724 ezer lengyelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf268b19-1e0a-4acd-b81e-67c040a9647c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik adásban történt technikai hiba árulta el egy népszerű kínai vlogger valódi arcát, a videós ugyanis filtereket használva megváltoztatta küllemét. Követői mit sem tudtak róla.","shortLead":"Az egyik adásban történt technikai hiba árulta el egy népszerű kínai vlogger valódi arcát, a videós ugyanis filtereket...","id":"20190731_kinai_vlogger_elo_kozvetites_live_stream_face_filter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf268b19-1e0a-4acd-b81e-67c040a9647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e7a80-5ed4-4317-9bb1-1ac7480debdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_kinai_vlogger_elo_kozvetites_live_stream_face_filter","timestamp":"2019. július. 31. 13:33","title":"Átverte követőit a népszerű vlogger, nem is egy fiatal nő ült a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek attól tartanak, hogy homokkal töltik fel a szabadstrandot.","shortLead":"A helyiek attól tartanak, hogy homokkal töltik fel a szabadstrandot.","id":"20190731_All_a_bal_a_siofoki_kikotoepites_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e68230-8b62-4c01-b671-f1ed9abf9942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_All_a_bal_a_siofoki_kikotoepites_korul","timestamp":"2019. július. 31. 11:59","title":"Áll a bál a siófoki kikötőépítés körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]