[{"available":true,"c_guid":"9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyorshajtókra és az ittas, kábítószer hatása alatt vezetőkre csapnak le. ","shortLead":"A gyorshajtókra és az ittas, kábítószer hatása alatt vezetőkre csapnak le. ","id":"20190731_Az_eddiginel_is_szigorubban_buntetnek_a_rendorok_a_horvat_utakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1662dba3-6095-4c2d-b9e7-3d709913daf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Az_eddiginel_is_szigorubban_buntetnek_a_rendorok_a_horvat_utakon","timestamp":"2019. július. 31. 10:36","title":"Az eddiginél is szigorúbban büntetnek a rendőrök a horvát utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A német rendőrség egy bevásárlóközpontnál fogta el Cs. Dánielt.\r

\r

","shortLead":"A német rendőrség egy bevásárlóközpontnál fogta el Cs. Dánielt.\r

\r

","id":"20190731_Kobanyai_gyilkossag_Frankfurtban_fogtak_el_a_feltetelezheto_elkovetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeef601-27b4-41a6-921e-9a681b0d4e73","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kobanyai_gyilkossag_Frankfurtban_fogtak_el_a_feltetelezheto_elkovetot","timestamp":"2019. július. 31. 19:58","title":"Kőbányai gyilkosság: Frankfurtban fogták el a feltételezhető elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","shortLead":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","id":"20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ee6e12-9938-4421-b419-116103beed7d","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:50","title":"Madárbarát villanyoszlopokat építettek ki a Gemencben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeges rendbontás miatt is eljárás indult, ez akár 15 év szabadságvesztéssel is sújtható. ","shortLead":"Tömeges rendbontás miatt is eljárás indult, ez akár 15 év szabadságvesztéssel is sújtható. ","id":"20190730_Tobb_tucat_embert_iteltek_elzarasra_a_szombati_moszkvai_tuntetes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f31144-432d-4130-9d66-08799f7331ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tobb_tucat_embert_iteltek_elzarasra_a_szombati_moszkvai_tuntetes_miatt","timestamp":"2019. július. 30. 21:01","title":"Több tucat embert ítéltek elzárásra a szombati moszkvai tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Hosszú huzavona után megjelenhet a GRECO-jelentés, amiből kiderül: az Európa Tanács szerint hazánk 18 ajánlásból csak ötöt teljesített. A dokumentumban a két legtöbbet használt szó a „kiábrándító” és az „aggasztó\". A testületnek a bírók függetlenségével, a pártfinanszírozással, de az összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozatok magyarországi rendszerével is gondjai vannak.","shortLead":"Hosszú huzavona után megjelenhet a GRECO-jelentés, amiből kiderül: az Európa Tanács szerint hazánk 18 ajánlásból csak...","id":"20190801_Nyilvanossagra_hozta_a_magyar_kormany_a_korrupcios_jelentest_de_sok_koszonet_nincs_benne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8864694c-4426-4336-896e-46c0baaca0cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Nyilvanossagra_hozta_a_magyar_kormany_a_korrupcios_jelentest_de_sok_koszonet_nincs_benne","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:30","title":"Itt az eltitkolt GRECO-jelentés, kiábrándító képet fest a magyar korrupcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Heti három ilyen járattal számolhatnak az utasok.","shortLead":"Heti három ilyen járattal számolhatnak az utasok.","id":"20190731_Kozvetlen_jaratot_indit_Budapest_es_Szoul_kozott_a_LOT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722bb861-2566-40bc-86ec-ebf20bfd5464","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Kozvetlen_jaratot_indit_Budapest_es_Szoul_kozott_a_LOT","timestamp":"2019. július. 31. 08:37","title":"Közvetlen járatot indít Budapest és Szöul között a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot fenyegető globális kihívások megoldása érdekében. Egyre több vezérigazgató érzi a nyomást.","shortLead":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot...","id":"20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27242e32-abc3-40ff-b26f-323ea6eae1e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:32","title":"A cégvezetőktől várják a klímaváltozás vagy a nemek közti egyenlőtlenség megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Másodfokú riasztást adtak ki Északkelet-Magyarország több járására. ","shortLead":"Másodfokú riasztást adtak ki Északkelet-Magyarország több járására. ","id":"20190731_Vihar_csap_le_az_orszag_keleti_felere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d398653-3f97-4cff-bf39-2ce71c8622dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Vihar_csap_le_az_orszag_keleti_felere","timestamp":"2019. július. 31. 13:59","title":"Vihar csap le az ország keleti felére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]