[{"available":true,"c_guid":"f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több, mint 155 percig tartott a Kispest Európa Liga-selejtezője.","shortLead":"Több, mint 155 percig tartott a Kispest Európa Liga-selejtezője.","id":"20190801_Botranyba_fulladt_meccsen_esett_ki_a_Kispest_az_ELbol_mentot_kellett_hivni_a_birohoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df00489-5b7e-459b-8d19-008208b980bc","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Botranyba_fulladt_meccsen_esett_ki_a_Kispest_az_ELbol_mentot_kellett_hivni_a_birohoz","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:41","title":"Botrányba fulladt meccsen esett ki a Kispest az EL-ből, mentőt kellett hívni a bíróhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","shortLead":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","id":"20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277b85-ffde-4030-aa73-a61fc14eaa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Görög turistabuszon, hamis személyivel akart Magyarországra lépni három szír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar fővárosban. ","shortLead":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar...","id":"20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2487c4c6-f0e0-4e56-97f7-b7ef6c32aa81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:41","title":"Jöhet a hóban F1-ezés: Hamilton gyógyul, de Bottasszal találkoztunk a Mercedes budapesti partyján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","shortLead":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","id":"20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1867930-f860-4b80-a564-5f10b26b7e9a","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:23","title":"Fájt egy indiai kisfiú állkapcsa, aztán találtak benne 526 fogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21f1e9-649c-4b0d-a565-27dd56688d50","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve mindent beborító sugárzás. De közben egy szibériai vegyi üzemben környezeti katasztrófa fenyeget.","shortLead":"Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve...","id":"20190731_Kiderult_honnan_szarmazik_a_Fukusimainal_is_erezhetobb_sugarszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a21f1e9-649c-4b0d-a565-27dd56688d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75dcce4-5134-4476-91b6-9a6b507b698d","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Kiderult_honnan_szarmazik_a_Fukusimainal_is_erezhetobb_sugarszennyezes","timestamp":"2019. július. 31. 17:30","title":"Kiderült, melyik orosz erőműből jött a fukusimainál százszor erősebb sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa84952-3a4a-4a11-a354-3eaaa15138a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mától vezették be az új várakozási rendszert az Országos Onkológiai Intézetben, megnéztük, hogyan működik.","shortLead":"Mától vezették be az új várakozási rendszert az Országos Onkológiai Intézetben, megnéztük, hogyan működik.","id":"20190801_onkologia_tulora_varakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa84952-3a4a-4a11-a354-3eaaa15138a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82fe40f-523c-46b9-ae51-879528b495c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_onkologia_tulora_varakozas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:52","title":"Kötelező túlórát rendeltek el az Onkológiai Intézetben, hogy ne maradjon el kemoterápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, ahol nyolc méter magas fa dőlt az útra.\r

\r

","shortLead":"Volt, ahol nyolc méter magas fa dőlt az útra.\r

\r

","id":"20190731_Kidolt_fak_elarasztott_pincek__rombolt_a_vihar_Borsodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f4a929-e8f3-4178-a969-08e06a789b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kidolt_fak_elarasztott_pincek__rombolt_a_vihar_Borsodban","timestamp":"2019. július. 31. 18:46","title":"Kidőlt fák, elárasztott pincék - rombolt a vihar Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán közléséhez képest.\r

\r

","shortLead":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán...","id":"20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043f9bf2-02c9-43c3-809e-6969e32ae1ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:11","title":"Orbán valahogy kifelejtette, hogy a jogállamiságról is beszélt von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]