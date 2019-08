Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Heisler András gyorsúszásban nyújtott aranyat érő teljesítményt.","shortLead":"Heisler András gyorsúszásban nyújtott aranyat érő teljesítményt.","id":"20190807_A_Mazsihisz_elnoke_aranyermes_lett_a_Maccabi_jatekokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cb2d83-9004-47cb-bcac-b625f9aa122d","keywords":null,"link":"/sport/20190807_A_Mazsihisz_elnoke_aranyermes_lett_a_Maccabi_jatekokon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:34","title":"A Mazsihisz elnöke aranyérmes lett a Maccabi játékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63af2044-4fff-4860-9f08-7bc97be3ba50","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump nem tartotta meg az ígéretét – hangsúlyozza az Új Kína hírügynökség megindokolva azt a pekingi döntést, hogy ezentúl nem vásárolnak semmilyen mezőgazdasági árut az Egyesült Államoktól.","shortLead":"Donald Trump nem tartotta meg az ígéretét – hangsúlyozza az Új Kína hírügynökség megindokolva azt a pekingi döntést...","id":"20190807_Ujra_osszecsap_az_USA_es_Kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63af2044-4fff-4860-9f08-7bc97be3ba50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5578424b-8037-4244-83bd-1cdcb559f3b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Ujra_osszecsap_az_USA_es_Kina","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:15","title":"Újra összecsap az USA és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","shortLead":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","id":"20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e619-ddec-4a5e-bc66-6ff2c0b9a867","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:07","title":"Bauer Tamás: Sikerszöveg Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d362af-d0af-4342-9c27-465067bb4b2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez is egy újabb mérföldkő a transzneműek elfogadásában.","shortLead":"Ez is egy újabb mérföldkő a transzneműek elfogadásában.","id":"20190806_Transznemu_angyala_is_lett_a_Victorias_Secretnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d362af-d0af-4342-9c27-465067bb4b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aab56e-64b8-42d1-a9e2-01d916aa2741","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Transznemu_angyala_is_lett_a_Victorias_Secretnek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:01","title":"Transznemű angyala is lett a Victoria’s Secretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c1edfc-d4ec-4428-b93d-cccea71c1a7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az incidensnek nincs sérültje, az épület jelentős károkat szenvedett.\r

