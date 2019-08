Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatát halasztják a per jogerős befejezéséig.","shortLead":"Az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatát halasztják a per jogerős befejezéséig.","id":"20190806_Ujra_kinyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d518102-bb8f-4ece-b74e-a06e223d4a1f","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Ujra_kinyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:38","title":"Újra kinyithat Bige László szolnoki gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"750 a csapolt Dreher, 470 egy deci bor, ásványvizet 490 forintért árulnak. ","shortLead":"750 a csapolt Dreher, 470 egy deci bor, ásványvizet 490 forintért árulnak. ","id":"20190807_Ilyen_arak_vannak_az_idei_Szigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fb849d-3067-435f-a9d5-9c5c55e16b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Ilyen_arak_vannak_az_idei_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:02","title":"Ilyen árak vannak az idei Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy VII. kerületi kórházból tűnt el augusztus 6-án, a rendőrség keresi.



","shortLead":"Egy VII. kerületi kórházból tűnt el augusztus 6-án, a rendőrség keresi.



","id":"20190807_Eltunt_egy_no_egy_korhazbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac1ed6-b231-4384-bbfa-d297adebf62a","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Eltunt_egy_no_egy_korhazbol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:49","title":"Eltűnt egy orvos egy kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája, és ez a baj. ","shortLead":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája...","id":"20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8d683-bef7-448e-91e5-6fd5666d5730","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:41","title":"Egy férfi szerint roma származása miatt nem engedték be a feleségét egy pécsi diszkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van létszámhiány a rendőrségnél, de a közbiztonság kiegyensúlyozott. Azért lehet, hogy majd lesz fizetésemelés – állítja a belügyminiszter.","shortLead":"Van létszámhiány a rendőrségnél, de a közbiztonság kiegyensúlyozott. Azért lehet, hogy majd lesz fizetésemelés –...","id":"20190807_Pinter_Sandor_szerint_meg_akar_fizetesemelest_is_kaphatnak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3174d6-a8b3-4bed-a8bd-d673b6098154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Pinter_Sandor_szerint_meg_akar_fizetesemelest_is_kaphatnak_a_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:32","title":"Pintér Sándor szerint még akár kaphatnak is fizetésemelést a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","shortLead":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","id":"20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cc7856-dde3-4853-ac52-cd9a9f4af203","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:13","title":"11 parkoló autóban tett kárt egy Audival száguldozó fiatal Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi veréssel félemlítette meg a nőket, majd külföldön prostituáltként dolgoztatta őket. ","shortLead":"A férfi veréssel félemlítette meg a nőket, majd külföldön prostituáltként dolgoztatta őket. ","id":"20190806_Elszokott_nok_tettek_feljelentest_az_oket_prostituciora_kenyszerito_ferfi_ellen_Pecsett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98322b2d-5b72-4b27-8f17-d67e42575883","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elszokott_nok_tettek_feljelentest_az_oket_prostituciora_kenyszerito_ferfi_ellen_Pecsett","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:57","title":"Elszökött nők tettek feljelentést az őket prostitúcióra kényszerítő férfi ellen Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős késésekre kell számítaniuk az utasoknak.","shortLead":"Jelentős késésekre kell számítaniuk az utasoknak.","id":"20190807_Baj_van_a_British_Airways_informatikai_rendszerevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c598464-e331-47c3-8946-a48d19505a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Baj_van_a_British_Airways_informatikai_rendszerevel","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:34","title":"Baj van a British Airways informatikai rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]