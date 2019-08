Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15c42731-8996-44ca-9495-25a660bbf6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-es Galaxy Book S gyors, könnyű, és kifejezetten hosszú ideig bírja - legalábbis a gyártó szerint.","shortLead":"A Windows 10-es Galaxy Book S gyors, könnyű, és kifejezetten hosszú ideig bírja - legalábbis a gyártó szerint.","id":"20190808_samsung_galaxy_book_s_ultrakonnyu_laptop_notebook_unpacked_esemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c42731-8996-44ca-9495-25a660bbf6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fe4472-9941-4fcb-ba11-19b54db1f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_book_s_ultrakonnyu_laptop_notebook_unpacked_esemeny","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:33","title":"23 óráig működni képes laptopot villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","shortLead":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","id":"20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7da59-22d8-4089-a63d-886b617a2b6c","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. augusztus. 07. 15:04","title":"Csúszik a Garancsi-féle lakások átadása a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem után az ipar adatai is azt jelzik, lassul a növekedés a magyar gazdaságban.","shortLead":"A kiskereskedelem után az ipar adatai is azt jelzik, lassul a növekedés a magyar gazdaságban.","id":"20190807_Gyengen_teljesit_a_magyar_ipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c9e7d9-4409-49a4-a0a0-385c666e7c6d","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Gyengen_teljesit_a_magyar_ipar","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:50","title":"Gyengén teljesít a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5,2 literes motorjával és 435 lóerejével.","shortLead":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5,2 literes motorjával és 435 lóerejével.","id":"20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4c1e61-164f-474e-a2e9-a1a85141ce0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:25","title":"Eladó egy Audi S6-os, amely nem titkolja, melyik focistáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1018a35d-5eb0-4abc-af65-3013b0acf97a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az okos anyagoké és az okos formáké a jövő az egyik legígéretesebb magyar dizájner, a Kavics néven futó kültéri padjával rangos nemzetközi díjakat nyert Fülöp Fruzsina szerint.","shortLead":"Az okos anyagoké és az okos formáké a jövő az egyik legígéretesebb magyar dizájner, a Kavics néven futó kültéri...","id":"201931__kavics_ateren__fulop_fruzsina__beton_es_desszert__maszhato_feluletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1018a35d-5eb0-4abc-af65-3013b0acf97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f925ae-1ece-4e5e-96e3-afc309da4605","keywords":null,"link":"/elet/201931__kavics_ateren__fulop_fruzsina__beton_es_desszert__maszhato_feluletek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:30","title":"Négyéves koráig nem beszélt, és ma is egy különös formavilággal kommunikál a világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, egy családi vita fajult késelésig. ","shortLead":"Úgy tudni, egy családi vita fajult késelésig. ","id":"20190808_Rendorok_es_mentok_a_XI_keruletben_keseles_tortent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd902a7e-aad2-4386-b808-779624cb8140","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Rendorok_es_mentok_a_XI_keruletben_keseles_tortent","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:48","title":"Rendőrök és mentők a XI. kerületben, késelés történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78379ca8-f5ce-4246-800f-6ecda8720e75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mesébe illő dolog történt Hajdúsámsonon, ha nem mutattak volna erről képeket, el sem hisszük. ","shortLead":"Mesébe illő dolog történt Hajdúsámsonon, ha nem mutattak volna erről képeket, el sem hisszük. ","id":"20190807_A_Mese_utcaban_esett_kutba_egyutt_egy_oz_es_egy_macska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78379ca8-f5ce-4246-800f-6ecda8720e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3173e6fd-a3db-4613-82e7-e8238f80fc91","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_Mese_utcaban_esett_kutba_egyutt_egy_oz_es_egy_macska","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:23","title":"A Mese utcában esett kútba együtt egy őz és egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bútorok gyulladtak ki az ötödik emeleten, mentőket is riasztottak a helyszínre.\r

\r

","shortLead":"Bútorok gyulladtak ki az ötödik emeleten, mentőket is riasztottak a helyszínre.\r

\r

","id":"20190807_Tuz_volt_egy_obudai_panelhaz_erkelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c923a5be-19c8-4158-b005-60f335b0062b","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Tuz_volt_egy_obudai_panelhaz_erkelyen","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:34","title":"Tűz volt egy óbudai panelház erkélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]