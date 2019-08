Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló negyvenszer kisebb, mint a most használatos modellek. Ilyen kisméretű sztentek magzatoknál, méhen belüli műtéteknél alkalmazhatók.","shortLead":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló...","id":"20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2aade0-fef7-4688-8cc4-fdc85a38e6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:03","title":"40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos ünnep, egy muzulmán és egy zsidó egybeesésekor - jelentette a helyi média vasárnap.","shortLead":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos...","id":"20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9653fa9f-6912-4591-851e-961b8c1eadab","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:57","title":"Zavargások törtek ki a jeruzsálemi Templom-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban. A tetőszerkezet egy része az előző nap, egy viharban rongálódott meg, a lelátón senki sem tartózkodott, így az esetnek nincs sérültje. ","shortLead":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban...","id":"20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652732b5-555a-4105-b20c-e56b874e3ea3","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:06","title":"Beszakította a vihar a holland Alkmaar stadionjának tetejét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","id":"20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1566d6-7028-4cd0-b82a-ddf0fb49ecf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:53","title":"Arab bevándorlónak nézték, lefejelték a budapesti Árkád előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190811_Arokba_borult_egy_auto_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f647d52-c528-4f48-b0f4-f8fed9845899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Arokba_borult_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:27","title":"Árokba borult egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccb15bb-fdb6-46bc-a43a-75b69fad6220","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A magyarok 53 százaléka semmit sem sportol, de az EU-ban vannak nálunk is lustábbak.","shortLead":"A magyarok 53 százaléka semmit sem sportol, de az EU-ban vannak nálunk is lustábbak.","id":"201932_kevesebb_hobbisportolo_magyarorszagon_tizkozul_hat_otthon_gyur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb15bb-fdb6-46bc-a43a-75b69fad6220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2502509f-24f0-443a-8511-5bebf56f9ce5","keywords":null,"link":"/elet/201932_kevesebb_hobbisportolo_magyarorszagon_tizkozul_hat_otthon_gyur","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:30","title":"Sportoló magyarok: otthon, a négy fal között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kultura","description":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet 1944 tavaszán a náci Németországgal kötöttek. Erről is beszélgettünk vele a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet...","id":"20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515c7d83-f150-4b29-8432-bef86ad3e051","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:00","title":"Závada Pál: Rosszabbul élünk, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","shortLead":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","id":"20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e0495a-fb5b-40be-b331-6e9a3a9068ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:31","title":"Észak-Korea megint kilőtt két rakétát Japán felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]