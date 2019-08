Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","shortLead":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","id":"20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd940e9-7c26-4969-9b18-41053ee4f706","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:47","title":"Elhunyt Máté László korábbi MSZP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","shortLead":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","id":"20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1338a95-3191-4582-a3c0-4605cd7fde98","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:51","title":"Komoly baj lehet a Kaiser párizsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A július elsején hatályba lépett közjegyzői díjrendelet nem drágította a lakáshitelezést, hanem jelentős kedvezményeket biztosít az ügyfeleknek – így reagált az InfoRádiónak a Portfolio pénteki cikkére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) jogi irodavezető-helyettese.","shortLead":"A július elsején hatályba lépett közjegyzői díjrendelet nem drágította a lakáshitelezést, hanem jelentős kedvezményeket...","id":"20190812_A_MOKK_szerint_nem_igazak_a_lakashitelezes_dragulasarol_szolo_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0446d5-a0de-4812-b4ee-18a3595b3f6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_A_MOKK_szerint_nem_igazak_a_lakashitelezes_dragulasarol_szolo_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:21","title":"A MOKK szerint nem igazak a lakáshitelezés drágulásáról szóló hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Salgótarjánban akár egy 89 négyzetméteres téglalakás is kijön ennyi pénzből, Budapesten viszont csak egy 31 négyzetméteres panellakásra lenne elég húszmillió forint.","shortLead":"Salgótarjánban akár egy 89 négyzetméteres téglalakás is kijön ennyi pénzből, Budapesten viszont csak egy 31...","id":"20190813_Mire_eleg_huszmillio_forint_ha_lakast_venne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f739e10-5add-4d36-80b8-aaa584ab5d8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Mire_eleg_huszmillio_forint_ha_lakast_venne","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:20","title":"Mire elég húszmillió forint, ha lakást venne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d483bb-f6bb-4df7-bfd3-95fe5ed465e5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Íme néhány gyakorlati jellegű tanács Simon Sinek vezetési tanácsadótól a millenniumi nemzedék vezetéséhez. 