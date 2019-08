Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz atomtudós vesztette életét, s a közelben lévő Szeverodvinszkben rövid időre megugrott a sugárzás. A baleset szakemberek szerint egy nukleáris hajtású robotrepülőgéppel folytatott kísérlet során következhetett be. Megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki közölte, az USA-nak nagyobb és jobb fegyverei vannak.","shortLead":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz...","id":"20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dd443a-9e82-483b-9e0f-6fd29052f811","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:26","title":"Egyre több a kérdőjel a legutóbbi orosz rakétarobbanással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f87105e-d5b5-428c-a865-8d10e41be3e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg Dr. Pető Erika, aki a múlt héten egy VII. kerületi kórházból tűnt el.","shortLead":"Először szólalt meg Dr. Pető Erika, aki a múlt héten egy VII. kerületi kórházból tűnt el.","id":"20190813_Nagy_volt_a_nyomas_feladtam_egy_pillanatra__ezert_tunt_el_a_korhazbol_a_doktorno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f87105e-d5b5-428c-a865-8d10e41be3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f23967d-de6d-42c9-b8b1-e267bb2a253f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagy_volt_a_nyomas_feladtam_egy_pillanatra__ezert_tunt_el_a_korhazbol_a_doktorno","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:45","title":"„Nagy volt a nyomás, feladtam egy pillanatra” – ezért tűnt el a kórházból a doktornő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét, ha a képviselő nem tálal ki. Nem tette meg.","shortLead":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét...","id":"20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d3d58-4eac-4f4c-a2b3-4ba79ba2f14f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:35","title":"Kiírta a netre a bajai lángosos, hogy melyik fideszes környékezte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e074cbc-7eff-411b-b18a-fc780961ea53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190814_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_borsodi_jegeso__kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e074cbc-7eff-411b-b18a-fc780961ea53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf082cb-4b2b-4fa3-ab88-bc5f418eb6db","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_borsodi_jegeso__kepek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:02","title":"Brutális pusztítást végzett a borsodi jégeső – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnök a kínaiakat vádolja, míg a kínaiak állítják: a kereskedelmi háború miatt esik a jüan árfolyama, nem Pekingben döntöttek így.","shortLead":"Donald Trump elnök a kínaiakat vádolja, míg a kínaiak állítják: a kereskedelmi háború miatt esik a jüan árfolyama, nem...","id":"20190812_kereskedelmi_haboru_juan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a416c-757d-4490-a7ea-803d0f2ac908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_kereskedelmi_haboru_juan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:24","title":"Lélektani határt lépett át a kínai deviza, Peking és Washington egymásra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b217c1c-2cb5-496c-b00c-4a7fff4d6d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A verés után 10 nappal halt meg a férfi, addig az elkövetéssel vádoltak dicsekedtek azzal, mennyire elbántak vele.","shortLead":"A verés után 10 nappal halt meg a férfi, addig az elkövetéssel vádoltak dicsekedtek azzal, mennyire elbántak vele.","id":"20190814_Annyira_osszevertek_egy_ferfit_egy_plaza_mosdojaban_hogy_belehalt_seruleseibe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b217c1c-2cb5-496c-b00c-4a7fff4d6d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c888eff7-8b66-4b2e-8182-8e943cff6756","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Annyira_osszevertek_egy_ferfit_egy_plaza_mosdojaban_hogy_belehalt_seruleseibe","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:04","title":"Annyira összevertek egy férfit egy belvárosi pláza mosdójában, hogy belehalt sérüléseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban újra el kellett halasztani.","shortLead":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban...","id":"20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9f4992-cc91-430f-8393-4c04cde9702d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:33","title":"Bedöglött a vízmelegítő, elmaradt a laposföld-hívő rakétakilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország gyerekkórházait szülői ágyakkal magánemberként ellátó Orosvári Zsolt, hogy ne sínylődjenek 35 fokos kórtermekben a beteg gyerekek, kedden már be is szerelték az első légkondicionálókat a budapesti Bethesda kórházba, és hamarosan további vidéki kórházak kapnak majd hűtőberendezéseket - ingyen. ","shortLead":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország...","id":"20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327bdb53-a95a-4644-9ecc-8aa62c808ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:26","title":"Tíz nap alatt szerzett klímát a gyerekkórházba a szülői ágyak gondját is megoldó apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]