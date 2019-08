Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A térség más országaiban dinamikusan nőnek a bérek.","shortLead":"A térség más országaiban dinamikusan nőnek a bérek.","id":"20190813_A_V4ek_kozott_is_a_magyar_berek_a_legalacsonyabbak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75f5c1-0fa2-4acc-9272-49f041731015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_V4ek_kozott_is_a_magyar_berek_a_legalacsonyabbak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:10","title":"A V4-ek között is a magyar bérek a legalacsonyabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21847ef5-5fa6-413c-9899-fcd61519efdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvitt egy nyitott autót, rendszámot és üzemanyagot lopott hozzá, majd kitépte a kocsival a benzinkútoszlop csövét. 