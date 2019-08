Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43","c_author":"Balla István - Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Azért lesznek versenyképesebbek a magyar egyetemek azután, hogy átkerülnek az Innovációs és Technológiai minisztérium alá, mert a minisztérium \"az innováció lehetőségeinek birtokában van\" – ennyit tudni eddig a nagy Palkovics-tervről. A szakértők a politikai hátsó szándékon gondolkodnak, és van még jó pár tisztázatlan kérdés. ","shortLead":"Azért lesznek versenyképesebbek a magyar egyetemek azután, hogy átkerülnek az Innovációs és Technológiai minisztérium...","id":"20190823_palkovics_nagy_terve_felsooktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581dc32d-b87a-4250-9b26-1dae3c68759e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_palkovics_nagy_terve_felsooktatas","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:30","title":"Maga alá gyűri az egyetemeket, de mi szerepel még Palkovics Nagy Tervében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai énekesnő újra felvenné korai dalait, hogy azok ne kerülhessenek Scooter Braun kezébe","shortLead":"Az amerikai énekesnő újra felvenné korai dalait, hogy azok ne kerülhessenek Scooter Braun kezébe","id":"20190822_Bosszut_allna_a_zaklatassal_vadolt_menedzseren_Taylor_Swift","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74e0d5a-f8ca-4b10-9200-98a283551434","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Bosszut_allna_a_zaklatassal_vadolt_menedzseren_Taylor_Swift","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:11","title":"Bosszút állna a zaklatással vádolt menedzseren Taylor Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek küld gratuláló vagy éppen részvétet nyilvánító üzenetet.","shortLead":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek...","id":"20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02103d2-7bed-46b4-94cd-7a0dde222294","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:28","title":"Máig nem tudni, Orbán miért nem küldött gyásztáviratot Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","shortLead":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","id":"20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a1808-abff-4c8f-a8e2-96c0309070cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:44","title":"Nem lesz egyszerű kutyát sétáltatni a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","shortLead":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","id":"20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f1e4ec-9fe4-4b6b-9887-466fcc2cb3e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:01","title":"Félmillióba is kerülhet, ha nem takarítja fel a kutyapiszkot Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet szerint baj van, az Emmi szerint nincs.","shortLead":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet...","id":"20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec23fd7-70d5-4168-a885-fb765a894006","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:22","title":"Idén is kapós \"bármely szakos\" tanár, csak legyen, aki matekot, magyart, angolt tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","shortLead":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","id":"20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970a3656-23c5-45c4-86a9-10392310d6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:42","title":"Ünnepélyes keretek közt avatott fel egy zászlótartót az ózdi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac407aa9-abe0-4b6e-9aa2-aba51a72cf3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK szerint szó sincs arról, hogy az önkormányzati választás kampányára időzítenék az átadást.","shortLead":"A BKK szerint szó sincs arról, hogy az önkormányzati választás kampányára időzítenék az átadást.","id":"20190822_Fel_eve_csuszik_ket_korforgalom_atadasa_Budafokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac407aa9-abe0-4b6e-9aa2-aba51a72cf3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73000f-886b-4ce7-b133-9a6e595e91f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Fel_eve_csuszik_ket_korforgalom_atadasa_Budafokon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:47","title":"Fél éve csúszik két körforgalom átadása Budafokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]