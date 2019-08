Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4a63e06-8dc4-4970-a07d-b6e1cfee5ec4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Fürjes Balázs felügyeli a Puskás-stadion működését és a foci-Eb-vel kapcsolatos dolgokat 2020. augusztus 1-ig.\r

","shortLead":"Fürjes Balázs felügyeli a Puskás-stadion működését és a foci-Eb-vel kapcsolatos dolgokat 2020. augusztus 1-ig.\r

","id":"20190824_Orban_helytartot_nevezett_ki_a_Puskasstadion_es_a_fociEb_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a63e06-8dc4-4970-a07d-b6e1cfee5ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022101fb-aa06-4a63-8847-a21c64488f88","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_Orban_helytartot_nevezett_ki_a_Puskasstadion_es_a_fociEb_elere","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:33","title":"Orbán helytartót nevezett ki a Puskás-stadion és a foci-Eb élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Scarlett Johansson 56 millió dollárt keresett, ezzel idén is ő a legjobban fizetett filmszínésznő.

","shortLead":"Scarlett Johansson 56 millió dollárt keresett, ezzel idén is ő a legjobban fizetett filmszínésznő.

","id":"20190825_Ok_a_vilag_legjobban_fizetett_szinesznoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ffb5c1-d5eb-444a-9175-89ed595ad960","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_Ok_a_vilag_legjobban_fizetett_szinesznoi","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:11","title":"Ők a világ legjobban fizetett színésznői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök előállították a férfit.

","shortLead":"A rendőrök előállították a férfit.

","id":"20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6feac14-a7af-4036-a0de-9d3bd99480bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:40","title":"Egy részeg férfi megvert egy gyereket, mert kicsúfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes területeken jégeső és gyakori villámlások is előfordulhatnak.","shortLead":"Egyes területeken jégeső és gyakori villámlások is előfordulhatnak.","id":"20190826_Zivatarok_felhoszakadas_hoseg_kiadta_a_riasztast_a_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a3bf05-7129-402a-ba67-532f2167e31b","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Zivatarok_felhoszakadas_hoseg_kiadta_a_riasztast_a_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:04","title":"Felhőszakadás, villámlás, hőség: kiadta a riasztást a Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a rendőrség. Volt olyan csatorna, ahol a kezdetekben tényként állították a vízilabdázókról, hogy erőszakot követtek el. A vízilabdázók ügyvédjei nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt tettek feljelentést - vélhetően egy vagy több médium ellen -, az ügy már a bíróság előtt van. ","shortLead":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény...","id":"20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb6beb5-f69e-4d73-8c63-4089585dabdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"Hárman állhatnak bíróság elé Kósz és Petőváry rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a36f7b2-448e-4ba0-b3cf-b5173c2d0dce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A HÉV-állomás mellett épül parkoló az ingázóknak.","shortLead":"A HÉV-állomás mellett épül parkoló az ingázóknak.","id":"20190826_350_ferohelyes_PR_parkolohely_epul_Bekasmegyernel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a36f7b2-448e-4ba0-b3cf-b5173c2d0dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c986ff4-4716-4241-99f0-f91947c91c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_350_ferohelyes_PR_parkolohely_epul_Bekasmegyernel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:55","title":"350 férőhelyes P+R parkolóhely épül Békásmegyernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második lett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A legrövidebb távon Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója bronzérmet szerzett.","shortLead":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második...","id":"20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e44aaa7-aa19-434e-b341-e21ef0e83b71","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:15","title":"Kajak-kenu-vb: újabb magyar érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","shortLead":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","id":"20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05910590-add4-4149-8830-65bcd16c2ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:45","title":"A megkínzott állatokért tüntettek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]