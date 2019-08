Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ab850e7-c084-4b48-847f-e16243d08a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tele az internet bárki számára hozzáférhető bizalmas fájlokkal, és erről még az sem tud, aki a legjobb szándékkal osztotta meg ezeket az információkat. Az ingyenes online víruskeresőkbe, ellenőrzés céljából feltöltött állományok sokszor nyilvános felületeken kötnek ki.","shortLead":"Tele az internet bárki számára hozzáférhető bizalmas fájlokkal, és erről még az sem tud, aki a legjobb szándékkal...","id":"20190828_bizalmas_vallalati_anyagok_sandbox_szolgaltatasok_online_viruskeresok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ab850e7-c084-4b48-847f-e16243d08a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a28233-bf13-482d-bf86-cbbe7f3eb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_bizalmas_vallalati_anyagok_sandbox_szolgaltatasok_online_viruskeresok","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:03","title":"Ha netes víruskeresőt használ, nagyon figyeljen oda a fájljaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A repülőtérre vezető út csaknem egy hónapra mindkét irányban egy sávra szűkül.","shortLead":"A repülőtérre vezető út csaknem egy hónapra mindkét irányban egy sávra szűkül.","id":"20190826_korforgalom_ferihegy_repuloter_forgalomkorlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e16c60-de39-4a81-aa27-595e929af875","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_korforgalom_ferihegy_repuloter_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:38","title":"Turbókörforgalom lesz Ferihegyen, de előbb: forgalomkorlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824ecb4e-8f2e-4cdf-91b5-d00c47c41046","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szolidaritást vállalnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai az amazóniai erdőtüzek oltásán dolgozó tűzoltókkal. Videoüzenetben kívántak nekik kitartást. ","shortLead":"Szolidaritást vállalnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai az amazóniai erdőtüzek oltásán dolgozó...","id":"20190828_Videoban_uzennek_a_magyar_tuzoltok_a_langolo_esoerdot_olto_kollegaiknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=824ecb4e-8f2e-4cdf-91b5-d00c47c41046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e85aba-d477-4d87-9f5f-ace3272a4b92","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Videoban_uzennek_a_magyar_tuzoltok_a_langolo_esoerdot_olto_kollegaiknak","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:22","title":"Videóban üzennek a magyar tűzoltók a lángoló esőerdőt oltó kollégáiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","shortLead":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","id":"20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ece86c-f946-4e7d-9620-70d259a6e3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:40","title":"Szökésben van a BRFK elítélt volt főtisztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is szembement. Aztán leváltották.","shortLead":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is...","id":"20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626172aa-99e7-465e-a76a-775f97bab0a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:11","title":"Ellentmondott a Fidesznek, felfüggesztették, most az ellenzék jelöltjeként indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghibásodott biztosítóberendezés, elromlott vonat – nagy késésekre érdemes felkészülni.","shortLead":"Meghibásodott biztosítóberendezés, elromlott vonat – nagy késésekre érdemes felkészülni.","id":"20190828_Ma_reggel_sem_nyero_otlet_vonatra_ulni_KeletMagyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d89e58b-00b0-45e4-b1d4-2552296c6dce","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Ma_reggel_sem_nyero_otlet_vonatra_ulni_KeletMagyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:49","title":"Ma reggel sem nyerő ötlet vonatra ülni Kelet-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is köszönhető nők határozott jelenléte a munkaerőpiacon, miközben a születésszám kifejezetten magas.","shortLead":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is...","id":"20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed20e5-dcf7-4101-93b7-739387df0ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:30","title":"Sok gyerek, sok munka: anyák az izraeli munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190827_Elkepeszto_angol_forditassal_sokkolja_a_szemeteloket_az_ITM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad928b-7b83-46b2-b6f4-0f35f58ab175","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Elkepeszto_angol_forditassal_sokkolja_a_szemeteloket_az_ITM","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:46","title":"Elképesztő angol fordítással sokkolja a szemetelőket az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]