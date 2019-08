Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kedden késő este közzétették a kormányrendeletet arról, hogy a felsőoktatást szeptember 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányítja. De a jogalkalmazóknak nem lesz könnyű dolguk.","shortLead":"Kedden késő este közzétették a kormányrendeletet arról, hogy a felsőoktatást szeptember 1-től az Innovációs és...","id":"20190828_felsokoktatas_jogszabaly_palkovics_laszlo_innovacios_es_technologiai_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aed1a4d-ab43-45b7-91bb-b20a743a940f","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_felsokoktatas_jogszabaly_palkovics_laszlo_innovacios_es_technologiai_miniszterium","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:38","title":"Felsőoktatás: rendelettel oldotta meg a kormány az új jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy forrásunk szerint komoly szakmai viták voltak Schmidt Mária és Lánczi Tamás között. ","shortLead":"Egy forrásunk szerint komoly szakmai viták voltak Schmidt Mária és Lánczi Tamás között. ","id":"20190828_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_schmidt_maria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e75409-d422-403b-8cae-09bca2bfe994","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_schmidt_maria","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:43","title":"Ez nem az új G-nap: személyes okokból hagyták ott Schmidt Máriát Láncziék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról mintáztak. Most úgy tűnik, ez annyira nem volt jó ötlet.","shortLead":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról...","id":"20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1e48f-d927-4304-acff-7dd35fc5b332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:03","title":"Tilos repülőre vinni a Coca-Cola új, Star Wars-os üdítőit, mert úgy néznek ki, mint a gránátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6aaaaa-4c82-4b3e-8727-46df370f8b79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Itt_Az_ifju_papa_folytatasanak_elozetese__Jude_Law_egy_szal_fecskeben_setal_ezuttal_a_tengerparton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de6aaaaa-4c82-4b3e-8727-46df370f8b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8c1e96-1f4d-4a51-8fdf-a0289043e3f4","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Itt_Az_ifju_papa_folytatasanak_elozetese__Jude_Law_egy_szal_fecskeben_setal_ezuttal_a_tengerparton","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:09","title":"Itt Az ifjú pápa folytatásának előzetese – Jude Law egy szál fecskében sétál ezúttal a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b726fd8-8d5a-4c48-aca7-cef3ca720a5b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Pilisvörösvár polgármestere attól tart, csak csel az, hogy a bányanyitást kezdeményező cég váratlanul bejelentette: az engedélyeztetési eljárás szüneteltetését kéri. Így a társaság nem ment el a kedd este rendezett közmeghallgatásra sem, pedig azt éppen azért hívták össze, hogy a szándékait megismerhessék a bánya újranyitása miatt jelentős környezetterheléstől tartó helyiek. Riport.","shortLead":"Pilisvörösvár polgármestere attól tart, csak csel az, hogy a bányanyitást kezdeményező cég váratlanul bejelentette...","id":"20190828_pilis_banya_ugydonto_nepszavazas_fidesz_szivcsakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b726fd8-8d5a-4c48-aca7-cef3ca720a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf6e842-4e2c-44f1-b0e7-ab7a48be6362","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_pilis_banya_ugydonto_nepszavazas_fidesz_szivcsakra","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:00","title":"Háromszáz dühös ember Pilisvörösváron, a Fidesz népszavazást akar a bánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amit a köznyelv kisföldalattiként ismer.","shortLead":"Amit a köznyelv kisföldalattiként ismer.","id":"20190828_Palyahiba_miatt_nem_jar_az_1es_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6891c79c-27ac-4b8a-907e-88d0b842bf57","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Palyahiba_miatt_nem_jar_az_1es_metro","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:14","title":"Pályahiba miatt nem járt az 1-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ajánlattevők részvényenként 680,47 forintot ajánlottak, a 4iG igazgatósága nem javasolta elfogadását.","shortLead":"Az ajánlattevők részvényenként 680,47 forintot ajánlottak, a 4iG igazgatósága nem javasolta elfogadását.","id":"20190828_Eredmenytelenul_zarult_a_4iGreszvenyekre_tett_kotelezo_nyilvanos_veteli_ajanlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2a9d65-ad83-4ba9-9085-d6f1253379ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Eredmenytelenul_zarult_a_4iGreszvenyekre_tett_kotelezo_nyilvanos_veteli_ajanlat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:56","title":"Eredménytelenül zárult a 4iG-részvényekre tett kötelező nyilvános vételi ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiszen olyan rég történt már ilyen.","shortLead":"Hiszen olyan rég történt már ilyen.","id":"20190828_Palkovics_bejelentette_felulvizsgalhatjak_az_egyetemi_szakokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6c5e0-2f29-4181-9659-0b426950c472","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Palkovics_bejelentette_felulvizsgalhatjak_az_egyetemi_szakokat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:45","title":"Palkovics bejelentette, felülvizsgálhatják az egyetemi szakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]