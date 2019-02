Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68e57aaf-9149-4595-997c-3a2963065953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két NATO-szövetséges ország külügyminisztere találkozott ma Budapesten, de több területen volt nézetkülönbség, mint egyetértés.\r

\r

","shortLead":"Két NATO-szövetséges ország külügyminisztere találkozott ma Budapesten, de több területen volt nézetkülönbség, mint...","id":"20190222_CEU_Norveg_Alap_migracio__rengeteg_a_vita_Norvegiaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e57aaf-9149-4595-997c-3a2963065953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8d7984-c526-4eb0-9511-beb960555258","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_CEU_Norveg_Alap_migracio__rengeteg_a_vita_Norvegiaval","timestamp":"2019. február. 22. 19:56","title":"CEU, Norvég Alap, migráció - rengeteg a vita Norvégiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb2ff72-242b-4adc-93b2-5bdc2042511d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóságkampánynak nevezi a Momentum Mozgalom saját, közösségi finanszírozású plakátkampányát. A kormány Junckert és Sorost támadó plakátjai helyett Orbánnal és Rogánnal kampányolnának.","shortLead":"Valóságkampánynak nevezi a Momentum Mozgalom saját, közösségi finanszírozású plakátkampányát. A kormány Junckert és...","id":"20190222_Ellenkampanyt_indit_a_Momentum_Soros_es_Juncker_helyett_Orbant_es_Rogant_teszik_plakatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb2ff72-242b-4adc-93b2-5bdc2042511d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00153d7-b7e6-41d0-a51a-6c6ec6f9e229","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Ellenkampanyt_indit_a_Momentum_Soros_es_Juncker_helyett_Orbant_es_Rogant_teszik_plakatra","timestamp":"2019. február. 22. 10:25","title":"Ellenkampányt indít a Momentum, Soros és Juncker helyett Orbánt és Rogánt teszik plakátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrfi szerint a mentésirányító és a mentésvezető hibázott, mindkettőjüket felmentették a munkavégzés alól.","shortLead":"Győrfi szerint a mentésirányító és a mentésvezető hibázott, mindkettőjüket felmentették a munkavégzés alól.","id":"20190222_Gyorfi_Pal_szerint_emberi_mulasztas_miatt_erkezett_keson_a_mento_a_Nyugatipalyaudvarhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcf401f-329b-42c0-b4dc-da3c521f56dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Gyorfi_Pal_szerint_emberi_mulasztas_miatt_erkezett_keson_a_mento_a_Nyugatipalyaudvarhoz","timestamp":"2019. február. 22. 10:27","title":"Győrfi Pál szerint emberi mulasztás miatt érkezett későn a mentő a Nyugati pályaudvarhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","shortLead":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","id":"20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b48fd92-0bb9-4cf9-9623-5bea67b501a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","timestamp":"2019. február. 22. 13:09","title":"Börtönbe megy a svéd, aki ellopta a koronaékszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f88f402-c1f4-4717-ab02-2ac698ff2cf7","c_author":"Földi Bence","category":"nagyitas","description":"Balla Demetert az évek során nézték kémnek és ellenforradalmárnak is. A 2017-ben elhunyt fotográfus nyitott gondolkodású világpolgár volt, eszelősen sokat dolgozott, és arról készített képet, ami megragadta – életművének feldolgozása azonban még várat magára. Az archívum gondozójával beszélgettünk Balla Demeter életéről és munkásságáról.","shortLead":"Balla Demetert az évek során nézték kémnek és ellenforradalmárnak is. A 2017-ben elhunyt fotográfus nyitott...","id":"20190222_Balla_Demeter_Igy_latta_Budapestet_az_ember_akinek_az_egesz_vilag_a_muterme_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f88f402-c1f4-4717-ab02-2ac698ff2cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac1eac5-1dbe-4d87-8ece-e5694803f269","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190222_Balla_Demeter_Igy_latta_Budapestet_az_ember_akinek_az_egesz_vilag_a_muterme_volt","timestamp":"2019. február. 22. 18:35","title":"Így látta Budapestet a fotográfus, akinek az egész világ a műterme volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"167b981c-13e3-4909-9188-38e5645fed37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mary szűz volt, és császárral szült. A kicsik jól vannak.","shortLead":"Mary szűz volt, és császárral szült. A kicsik jól vannak.","id":"20190223_Csoda_teherbe_esett_egy_hal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=167b981c-13e3-4909-9188-38e5645fed37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ffbf71-1bf0-4048-87db-e72fa71741b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Csoda_teherbe_esett_egy_hal","timestamp":"2019. február. 23. 14:45","title":"Csoda: teherbe esett egy hal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori főoligarcha szinte összes cége Mészáros Lőrinc közelében kötött ki, egyet belőlük pedig saját nevére is vett Mészáros Lőrinc. Az operatív irányításban azonban nem vesz részt.","shortLead":"Az egykori főoligarcha szinte összes cége Mészáros Lőrinc közelében kötött ki, egyet belőlük pedig saját nevére is vett...","id":"20190222_Meszaros_Lorinc_fia_ult_be_Simicska_egykori_cegebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf487653-f372-46f8-a09d-37414355aaa6","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Meszaros_Lorinc_fia_ult_be_Simicska_egykori_cegebe","timestamp":"2019. február. 22. 12:08","title":"Mészáros Lőrinc fia ült be Simicska egykori cégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a15362-0fe3-4d5a-b760-eff832cbfed0","c_author":"Szegő Péter","category":"itthon","description":"Ma van a cigányok elleni, rasszista gyilkosságsorozat talán legmegrázóbb állomásának, egy fiatal apa és ötéves kisfia hidegvérű kivégzésének tizedik évfordulója.","shortLead":"Ma van a cigányok elleni, rasszista gyilkosságsorozat talán legmegrázóbb állomásának, egy fiatal apa és ötéves kisfia...","id":"20190223_Tatarszentgyorgy_tiz_ev_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a15362-0fe3-4d5a-b760-eff832cbfed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75397298-49c4-4b15-8643-446ccaf95ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Tatarszentgyorgy_tiz_ev_utan","timestamp":"2019. február. 23. 16:35","title":"Szegő Péter: Tatárszentgyörgy tíz év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]