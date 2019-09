Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság már készül rá, mi történne, ha a britek tényleg nem fizetnének be az uniós kasszába.","shortLead":"Az Európai Bizottság már készül rá, mi történne, ha a britek tényleg nem fizetnének be az uniós kasszába.","id":"20190903_Brexit_Johnson_koltsegvetes_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487bea94-ce7a-4e77-b8a8-8d270c5314ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_Brexit_Johnson_koltsegvetes_EU","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:11","title":"Mi sem úszhatjuk meg, ha Boris Johnson beváltja a fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán fordulhatnak elő.","shortLead":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán...","id":"20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435a413-a150-4420-a19e-d015b6796425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:03","title":"Ingyen kicseréli az Apple a megrepedt kijelzőt több Apple Watch modellnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitérő manővert kellett végrehajtania az Aeolus időjárási műholdnak, Elon Musk egyik szatellitje ugyanis majdnem beleütközött.","shortLead":"Kitérő manővert kellett végrehajtania az Aeolus időjárási műholdnak, Elon Musk egyik szatellitje ugyanis majdnem...","id":"20190903_elon_musk_starlink_szatellit_idojarasi_muhold_aeolus_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c1ef8-8aad-44da-b760-88acbfc2bf9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_elon_musk_starlink_szatellit_idojarasi_muhold_aeolus_europai_urugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:03","title":"Majdnem összeütközött Elon Musk szatellitje az egyik időjárási műholddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","shortLead":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","id":"20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3f068-407c-432a-8c8a-c80f990393dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:41","title":"Terepjárók árasztották el a pilisi dombokat – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f294e0e3-c196-4bdd-8bbe-1605b704b8bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abrea Hensleynek poszttraumás stressz szindrómája van, és bárhová is megy, magával viszi Flirtyt. ","shortLead":"Abrea Hensleynek poszttraumás stressz szindrómája van, és bárhová is megy, magával viszi Flirtyt. ","id":"20190903_Repulogep_minilo_terapias_segito_allat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f294e0e3-c196-4bdd-8bbe-1605b704b8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5577b0e9-d896-4932-95e2-12d98523601f","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Repulogep_minilo_terapias_segito_allat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:31","title":"Egy amerikai nő egyszer csak felszállt a repülőgépre egy lóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat, így a készülékek új képességekre tehetnek szert. Búvárkamera, vérnyomásmérő, de hangszóró is válhat belőlük.","shortLead":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat...","id":"20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e724fb8b-95dd-4f85-a245-778ec75ba570","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:03","title":"Különleges új funkciók jöhetnek a Huawei telefonjaihoz, csak rájuk kell tenni egy-egy spéci tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cél a befektetés.","shortLead":"A cél a befektetés.","id":"20190902_A_bankok_is_elismerik_vannak_akik_trukkoznek_a_babavaro_hitellel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e424ac6-d42b-4936-a5d5-d716ee4d8d26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_A_bankok_is_elismerik_vannak_akik_trukkoznek_a_babavaro_hitellel","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:53","title":"A bankok is elismerik, vannak, akik trükköznek a babaváró hitellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta, mert az felsírt éjszaka.","shortLead":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta...","id":"20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755fb8e3-0d55-431d-839e-ca1555bda2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:19","title":"Jogerősen elítélték a nőt, aki maradandó fogyatékosságot okozott gyerekének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]