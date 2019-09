Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","shortLead":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","id":"20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eb402-564e-4944-8426-26b19ec1c724","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:04","title":"Több ezren akarnak grillezni egy nő háza előtt, aki perelt a sült hús szaga miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4691be0-9bb0-4547-b446-e8186a8c138c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig heverték ki a madárinfluenza miatti sokkot a libatenyésztők, most a túltermelés miatt zuhannak a felvásárlási árak. A szakszövetség szerint a kiút az lehet, ha a feldolgozókkal közösen vegyesvállalatokat alakítanak, ám ez se garancia semmire.","shortLead":"Alig heverték ki a madárinfluenza miatti sokkot a libatenyésztők, most a túltermelés miatt zuhannak a felvásárlási...","id":"20190904_Melyrepulesben_a_libasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4691be0-9bb0-4547-b446-e8186a8c138c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ae3902-2840-4f1f-b431-8b8a813b8a10","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_Melyrepulesben_a_libasok","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:45","title":"Zuhannak az árak, bajban egy igazi magyar ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Új működési modellt dolgoz ki a BKK a közbringarendszeréhez, a Bubihoz, amellyel komoly problémák vannak azon túl is, hogy százmilliós veszteséget termel évente. A rendszer indulása óta élő üzemeltetési szerződés novemberben lejár, csak egy évre hosszabbítják meg a T-Systemsszel és a Csepellel. ","shortLead":"Új működési modellt dolgoz ki a BKK a közbringarendszeréhez, a Bubihoz, amellyel komoly problémák vannak azon túl is...","id":"20190905_bkk_bubi_kozbringa_kozossegi_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70497422-e9f8-4a27-8d05-fadf2c7c76b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_bkk_bubi_kozbringa_kozossegi_kozlekedes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:30","title":"Eljárt felette az idő, a BKK átalakítja a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Stabilizálni kell a hajót, hogy később legyen esély arra, hogy felhozzák a még meg nem talált 14 holttestet.","shortLead":"Stabilizálni kell a hajót, hogy később legyen esély arra, hogy felhozzák a még meg nem talált 14 holttestet.","id":"20190904_Abbahagytak_a_kaliforniai_hajokatasztrofa_aldozatainak_kereseset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1dd878-6f48-4a5f-8d00-732accf1ec7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Abbahagytak_a_kaliforniai_hajokatasztrofa_aldozatainak_kereseset","timestamp":"2019. szeptember. 04. 05:42","title":"Abbahagyták a kaliforniai hajókatasztrófa áldozatainak keresését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec70b483-905b-4995-b288-5e1b474fb96a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt rokonával végzett, majd maga telefonált be a rendőrségre.","shortLead":"Öt rokonával végzett, majd maga telefonált be a rendőrségre.","id":"20190903_Agyonlotte_a_csaladjat_egy_14_eves_fiu_Alabamaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec70b483-905b-4995-b288-5e1b474fb96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5891eeb3-9705-4982-9778-8dc562f4df8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Agyonlotte_a_csaladjat_egy_14_eves_fiu_Alabamaban","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:31","title":"Agyonlőtte a családját egy 14 éves fiú Alabamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet a bizottsági elnök részéről.","shortLead":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet...","id":"20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e048-ca03-4249-ad5c-a29c9327f0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:45","title":"Orbánt mattolhatja Ursula von der Leyen a Trócsányinak kiosztott poszttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3a5a6f-a7a3-4935-8826-bcf64e0dc4d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch olyan villanybabakocsit dob piacra, ami szenzorokkal is rendelkezik, hogy felismerje az előtte lévő akadályokat.","shortLead":"A Bosch olyan villanybabakocsit dob piacra, ami szenzorokkal is rendelkezik, hogy felismerje az előtte lévő akadályokat.","id":"20190903_bosch_elektromos_babakocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb3a5a6f-a7a3-4935-8826-bcf64e0dc4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a73313a-177f-4900-9845-e87626fcf920","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_bosch_elektromos_babakocsi","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:03","title":"Megjött a segítség kimerült szülők számára: elektromos babakocsit ad ki a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság már készül rá, mi történne, ha a britek tényleg nem fizetnének be az uniós kasszába.","shortLead":"Az Európai Bizottság már készül rá, mi történne, ha a britek tényleg nem fizetnének be az uniós kasszába.","id":"20190903_Brexit_Johnson_koltsegvetes_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487bea94-ce7a-4e77-b8a8-8d270c5314ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_Brexit_Johnson_koltsegvetes_EU","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:11","title":"Mi sem úszhatjuk meg, ha Boris Johnson beváltja a fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]