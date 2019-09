Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eee9eb1d-aa56-45a8-b568-787d80c10216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20190910_Veszpremi_allatkert_zsiraf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee9eb1d-aa56-45a8-b568-787d80c10216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adecee55-d324-4769-8fd1-a498939c4221","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Veszpremi_allatkert_zsiraf","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:40","title":"Elpusztult a veszprémi zsiráfbébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hamarabb elindulhat a magyarországi 5G-s szolgáltatás, mint arra korábban számítani lehetett.","shortLead":"A jelek szerint hamarabb elindulhat a magyarországi 5G-s szolgáltatás, mint arra korábban számítani lehetett.","id":"20190910_5g_halozat_magyarorszag_lefedettseg_magyarorszagi_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f404b38-7975-4add-baae-70def498c11f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_5g_halozat_magyarorszag_lefedettseg_magyarorszagi_5g","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:13","title":"Akár már az idén elindulhat az 5G hálózat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afa114b-142c-48b4-98ee-0c94e910d8e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszas várakozás után megérkezett a Volkswagen azon autója, amelyet a Bogár és Golf örökösének szánnak a Wolfsburgban.","shortLead":"Hosszas várakozás után megérkezett a Volkswagen azon autója, amelyet a Bogár és Golf örökösének szánnak a Wolfsburgban.","id":"20190909_Volkswagen_ID3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9afa114b-142c-48b4-98ee-0c94e910d8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d684b4-47e4-4bfc-8e0a-eb0ceab6d560","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Volkswagen_ID3","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:45","title":"Bemutatták a Volkswagen ID.3-at, ami új korszakot nyit a német márkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s EP-képviselőnek mindegy, milyen pozíciót kap Trócsányi, egy, \"az illiberális állam jogi főépítész\"-ével felálló Európai Bizottságot nem tud támogatni.

","shortLead":"Az MSZP-s EP-képviselőnek mindegy, milyen pozíciót kap Trócsányi, egy, \"az illiberális állam jogi főépítész\"-ével...","id":"20190910_Ujhelyi_nem_szavazza_meg_a_Trocsanyival_felallo_Europai_Bizottsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88802f3c-7e32-4d6d-94d7-fee74306ed58","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Ujhelyi_nem_szavazza_meg_a_Trocsanyival_felallo_Europai_Bizottsagot","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:38","title":"Ujhelyi nem szavazza meg a Trócsányival felálló Európai Bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez már a nyolcadik eset, mióta Trump és Kim Dzsong Un találkozója után az amerikai elnök úgy látta, megindult a koreai félsziget pacifizálásának folyamata.","shortLead":"Ez már a nyolcadik eset, mióta Trump és Kim Dzsong Un találkozója után az amerikai elnök úgy látta, megindult a koreai...","id":"20190910_EszakKorea_megint_raketat_lott_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc79650-2cc0-46fa-8705-be8292a0e51b","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_EszakKorea_megint_raketat_lott_ki","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:08","title":"Észak-Korea megint rakétát lőtt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","shortLead":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","id":"20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30994da9-f09e-4b2b-b5f6-5171d6eb5bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:15","title":"Minden negyvenedik másodpercben öngyilkos lesz valaki a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7263afe-4bad-4361-8649-07a5767ae435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás ingolstadti gyártó egy plugin hibrid hajtásláncú új A7-essel rukkolt elő, ami hazánkban minden további nélkül megkaphatja a zöld rendszámot.","shortLead":"A négykarikás ingolstadti gyártó egy plugin hibrid hajtásláncú új A7-essel rukkolt elő, ami hazánkban minden további...","id":"20190910_40_kilometer_villannyal_itt_a_legujabb_hibrid_audi_a7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7263afe-4bad-4361-8649-07a5767ae435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10fb97a-c6c4-4e12-9390-cdfadb929c89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_40_kilometer_villannyal_itt_a_legujabb_hibrid_audi_a7","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:21","title":"40 kilométer villannyal: itt a legújabb hibrid Audi A7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","shortLead":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","id":"20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b581e1a-4c10-41cf-8a3d-394ff3c42bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:18","title":"A vadászok segítségével cserkésznék be az önkéntes tartalékos katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]