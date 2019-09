Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7df270be-53ce-4f4f-9e2d-21900aa1a164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"300 millió forintos alapár semmiképpen nem nevezhető átlagosnak. Igaz a jármű sem az. ","shortLead":"300 millió forintos alapár semmiképpen nem nevezhető átlagosnak. Igaz a jármű sem az. ","id":"20190916_Orult_araval_is_kitunik_ez_a_Feherorosz_kozuti_Batmobile","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df270be-53ce-4f4f-9e2d-21900aa1a164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965422a4-42e7-4dbd-bb66-e96055e5c41b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Orult_araval_is_kitunik_ez_a_Feherorosz_kozuti_Batmobile","timestamp":"2019. szeptember. 17. 04:34","title":"Őrült árával is kitűnik ez a fehérorosz közúti Batmobile","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar középpályás az első félidőben talált be a 6-2-re győző Salzburgban.","shortLead":"A magyar középpályás az első félidőben talált be a 6-2-re győző Salzburgban.","id":"20190918_Szoboszlai_golt_szerzett_elso_Bajnokok_Ligajameccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c182be87-8bb4-4f78-8666-e551c3b0b565","keywords":null,"link":"/sport/20190918_Szoboszlai_golt_szerzett_elso_Bajnokok_Ligajameccsen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 05:29","title":"Szoboszlai gólt szerzett első Bajnokok Ligája-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610ec22-fd26-4d88-b8e7-5aa033b40a82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első körben 20 millió dollárt fordítanak az elektromos cigaretta veszélyeinek ismertetésére, de hamarosan jöhet a betiltása is.","shortLead":"Első körben 20 millió dollárt fordítanak az elektromos cigaretta veszélyeinek ismertetésére, de hamarosan jöhet...","id":"20190917_Kalifornia_kormanyzoja_A_fiatalok_jarvanya_az_elektromos_cigaretta_hasznalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a610ec22-fd26-4d88-b8e7-5aa033b40a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc326329-0d18-4457-9157-16468041da13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_Kalifornia_kormanyzoja_A_fiatalok_jarvanya_az_elektromos_cigaretta_hasznalata","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:05","title":"Kalifornia kormányzója: A fiatalok járványa az elektromos cigaretta használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3dd90-f3a6-45af-8735-7a79f2d09baa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél jobbat a héten már nem fog látni.","shortLead":"Ennél jobbat a héten már nem fog látni.","id":"20190917_Bosszuallok_Vegjatek_csatajelenet_amerikai_iskola_tanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b3dd90-f3a6-45af-8735-7a79f2d09baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0473e50d-bd32-491c-acb3-37314b24433e","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Bosszuallok_Vegjatek_csatajelenet_amerikai_iskola_tanc","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:29","title":"Zseniális: egy amerikai iskola diákjai eltáncolták a Bosszúállók: Végjáték csatajelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak lényegében alanyi jogon járó, lakásra költhető állami támogatást ígér. A bejegyzés valótlan, aki megosztja, hazugságot terjeszt.","shortLead":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak...","id":"20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab7cb6f-01d1-431a-85d0-c11afe9b7925","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:03","title":"Ma lenne az alanyi jogon mindenkinek járó 2,5 millió forint napja – ha nem lenne óriási kamu a hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal klímaaktivista Greta Thunberg, aki felszólalásában alaposan kiosztotta az amerikai törvényhozókat.","shortLead":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal...","id":"20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28300b7c-32b5-4ccb-ac56-47b55febb986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:09","title":"Hallgassanak a tudományra – Greta Thunberg beolvasott az amerikai politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c192c-d97e-4985-af84-8e49afc2adfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:52","title":"Elértük az Orbán Ráhel-hasonmást: \"Így sikerült a kép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni Gatwick repülőtéren.","shortLead":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni...","id":"20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c3780-cdd8-4dbc-85a3-3a30e7ae57a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:03","title":"Megvan, melyik lesz az első londoni repülőtér, ahol arcfelismeréssel dolgoznak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]