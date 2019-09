Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint gondolták. A sztorit megismerve nehéz elképzelni, hogyan történhetett ez meg a mai digitális korban.","shortLead":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint...","id":"20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d755d53-7d32-41b5-a773-cc0b6cfb2441","keywords":null,"link":"/elet/20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:55","title":"A fél világ bedőlt egy görög tudósnak, a botrány már elérte a Barbie-kat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"Heisler András","category":"kultura","description":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","shortLead":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","id":"20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e7429-3408-4ed5-8f07-efe4162b197e","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:10","title":"Heisler András: Nyugi, beszélgessünk, mielőtt szobrot állítunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a gyerek vitája a nővel, aztán elővette a bicskáját.","shortLead":"Eldurvult a gyerek vitája a nővel, aztán elővette a bicskáját.","id":"20190919_Combon_szurt_egy_not_egy_11_eves_gyerek_Jaszapatiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6b9077-c161-46bd-93ae-40f38c5065c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Combon_szurt_egy_not_egy_11_eves_gyerek_Jaszapatiban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:05","title":"Combon szúrt egy nőt egy 11 éves gyerek Jászapátiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e13a5ea-252e-4dbe-91ba-7b089773ee52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles rétegeknek szánt készítmények helyébe a személyreszabottság varázsának mámora lép. ","shortLead":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles...","id":"20190920_smink_kutyu_szepsegipar_digitalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e13a5ea-252e-4dbe-91ba-7b089773ee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde832fe-a7e4-41f6-9248-12073b8b0e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_smink_kutyu_szepsegipar_digitalizacio","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:33","title":"A rádiumtól az okostükörig mindent kipróbálunk, hogy szebbek lehessünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és övön alul is, hogy aztán a békeidőket idéző csapattal induljon az ellenzéki összefogás kissé megroggyant szimbóluma ellen. Márki-Zay vajon pirruszi győzelmet aratott tavaly februárban, vagy megtörte a fideszes varázst? Helyszíni riport Hódmezővásárhelyről, a 10 kiemelt körzetünk egyikéből. ","shortLead":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és...","id":"20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e677f3f-4fef-4ede-b4a4-2f5b7d6dbfee","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:30","title":"Márki-Zay jobban örült volna Lázárnak, de a béke követét kapta ellenfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen életesemény. Szakemberek szerint viszont, ha nagyon lassan is, de észrevehető egyfajta pozitív változás a középkorúak munkaerőpiacán, ami új reményt adhat ennek a generációnak. Sőt, azt rebesgetik, nemsokára ki lehet jelenteni, hogy a régi ötvenes munkaerők az új negyvenesek.","shortLead":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen...","id":"remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6660a72d-93b0-4b13-a2e8-b3084fee3da9","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:30","title":"Ötvenes nő vagyok, munkát akarok – egyáltalán nem lehetetlen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","shortLead":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","id":"20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c479f-81a6-4cbc-88b0-19015eca1383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:13","title":"Kiderült, mikor hallgatják meg Trócsányi Lászlót az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4886f833-cfe5-4466-ab05-2c7224e1c246","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van hatékonyabb módja is a spórolásnak, mint energiatakarékosabbra cserélni a háztartási gépeket. Sőt, egy új kutatás szerint úgy tűnik, a csere kifejezetten nem éri meg.","shortLead":"Van hatékonyabb módja is a spórolásnak, mint energiatakarékosabbra cserélni a háztartási gépeket. Sőt, egy új kutatás...","id":"201938_megerie_agepcsere_hasznalni_kifulladasig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4886f833-cfe5-4466-ab05-2c7224e1c246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caab72a8-3c2b-49ed-a057-36304d3972e2","keywords":null,"link":"/360/201938_megerie_agepcsere_hasznalni_kifulladasig","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:30","title":"Egyszerűen nem éri meg energiatakarékosra cserélni a háztartási gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]