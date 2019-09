Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16e4497c-516a-404c-8e5b-fb4a8bcf3b81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért vonultak utcára, mert a kongresszus elutasította, hogy erőszak esetén engedélyezzék a terhesség-megszakítást. ","shortLead":"Azért vonultak utcára, mert a kongresszus elutasította, hogy erőszak esetén engedélyezzék a terhesség-megszakítást. ","id":"20190921_Nok_szazai_csaptak_ossze_a_rohamrendorokkel_egy_ecuadori_abortusztuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e4497c-516a-404c-8e5b-fb4a8bcf3b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a659b25e-2f2a-4c54-96e7-6f3b25d8a672","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Nok_szazai_csaptak_ossze_a_rohamrendorokkel_egy_ecuadori_abortusztuntetesen","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:11","title":"Nők százai csaptak össze a rohamrendőrökkel egy ecuadori abortusztüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint a hangulatkeltés nem épít, hanem munkahelyeket veszélyeztet.","shortLead":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint...","id":"20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55861345-f113-4dfa-ab25-0737471c9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:11","title":"Lökdösték őket, megpróbálták megakadályozni, hogy az MSZP-sek a Suzuki-gyárnál tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639b43b-1522-49c7-9798-4c8cd1d03f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV a bringásoknak és az autósoknak is kedvezményekkel készült a Mobilitási Hétre.\r

\r

","shortLead":"A MÁV a bringásoknak és az autósoknak is kedvezményekkel készült a Mobilitási Hétre.\r

\r

","id":"20190921_Vasarnap_on_is_ingyen_beutazhatja_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9639b43b-1522-49c7-9798-4c8cd1d03f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdb7d7d-d25e-4eae-a95c-698dfae5c9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Vasarnap_on_is_ingyen_beutazhatja_az_orszagot","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:49","title":"Vasárnap ön is ingyen beutazhatja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban szegény körülmények között élő embereket, például romákat, fogyatékosokat vagy rokkantakat próbálnak majd támogatni. \r

","shortLead":"Elsősorban szegény körülmények között élő embereket, például romákat, fogyatékosokat vagy rokkantakat próbálnak majd...","id":"20190921_Szegenyeket_segito_alapitvanyt_hoz_letre_Beer_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4687fb3-5508-4652-9928-5770dfd2e8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Szegenyeket_segito_alapitvanyt_hoz_letre_Beer_Miklos","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:19","title":"Szegényeket segítő alapítványt hoz létre Beer Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy helyre a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy helyre a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190922_orosz_virusraktar_robbanas_tejutrendszer_kozepe_fekete_lyuk_aktivitas_telenor_eladas_antenna_hungaria_viber_egyedi_matricak_gta_san_andreas_letoltes_ingyen_pc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda76698-a82e-4a7d-adf0-1585e214b62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_orosz_virusraktar_robbanas_tejutrendszer_kozepe_fekete_lyuk_aktivitas_telenor_eladas_antenna_hungaria_viber_egyedi_matricak_gta_san_andreas_letoltes_ingyen_pc","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:03","title":"Ez történt: felrobbant a titkos orosz vírusraktár épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két pirotechnikai szakember nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.\r

","shortLead":"Két pirotechnikai szakember nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.\r

","id":"20190921_Telepites_kozben_robbant_fel_a_tuzijatek_Kazincbarcikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d101a020-bf20-468b-80c9-63481edbd46f","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Telepites_kozben_robbant_fel_a_tuzijatek_Kazincbarcikan","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:43","title":"Telepítés közben robbant fel a tűzijáték Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c63b93-7fee-4c90-a224-dc0649dd51f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor szombaton az olasz Fratelli d'Italia párt rendezvényén tartott előadást, illetve adott interjút. A meghívó pártelnök, Giorgia Meloni előzőleg nagy elismeréssel beszélt Orbánról, és ahogyan Rómában szelfizett a miniszterelnökkel, illetve a vele érkező Novák Katalin családügyi államtitkárral, feltehetően tényleg kedveli a magyar kormányt.","shortLead":"Orbán Viktor szombaton az olasz Fratelli d'Italia párt rendezvényén tartott előadást, illetve adott interjút. A meghívó...","id":"20190921_Olasz_meghivoja_szetszelfizte_magat_Orbannal_es_Novak_Katalinnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c63b93-7fee-4c90-a224-dc0649dd51f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f41b67-17a5-4a14-96ff-3e11dd2e2c36","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Olasz_meghivoja_szetszelfizte_magat_Orbannal_es_Novak_Katalinnal","timestamp":"2019. szeptember. 21. 17:19","title":"Olasz meghívója szétszelfizte magát Orbánnal és Novák Katalinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","shortLead":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","id":"20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f0670b-71a6-4dc5-aed0-f5193905cc24","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:41","title":"Orbán irodája elé feszített molinót a Párbeszéd, hogy engedje vitázni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]