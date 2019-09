Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami az interneten szembejött, és teljesen biztos benne, hogy az ő bajára nincs segítség. Dr. Terray-Horváth Attila neurológus szomnológust kérdeztük az alvászavar okairól és a megfelelő kezelésről. 2019. szeptember. 23. 11:30 Ön sem alszik jól? Ne legyen kifogása, menjen orvoshoz! A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után. A feladatot sikerült végrehajtani, de még így is kesztyűs kézzel kell bánni vele. 2019. szeptember. 23. 11:03 Videó: Megnézték, mennyire strapabíró a Galaxy Fold kijelzője, lehangoló lett a végeredmény

Új szintre emelni a karbonsemlegességet az IKEA: a saját energiaszükségleteit már idén kitermeli zöldenergiával, utána másnak is besegítene a klímabarátabbá válásban. 2019. szeptember. 23. 09:03 Az IKEA bemondta: heteken belül több energiát termel majd, mint amennyit elfogyaszt

Egy ellenzéki képviselő a felelősök megnevezését és bocsánatkérést követel. 2019. szeptember. 23. 12:14 Eltorzították az ellenzéki képviselők arcát a bajai önkormányzati újságban Milyen lenne, ha egyszer kiderülne, hol őrzi a kormánypárt a „Fidesz Központi Tárhelyét"? Lenne belőle botrány? A kérdésre akár választ is kaphattunk volna a héten, ha nem üvölt mindent túl a cirkuszból bömbölő zene. Ez itt a belpolitikai összefoglaló. 2019. szeptember. 22. 12:30 Tarlós jobban retteg a vereségtől, mint imázsának elvesztésétől

Október elején jelenik meg a HVG 2020-as középiskolai kiadványa a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorával. 2019. szeptember. 23. 08:42 Budapesti középiskolák vannak a legjobbak között

A Huaweinek megvan az ötlete, hogyan csempéssze vissza új csúcskészülékére a hiányzó Google-appokat, ha az USA-val való viszonya ezt lehetővé teszi. 2019. szeptember. 23. 14:03 Megoldjuk – mondja a Huawei a Google-appokkal nem rendelkező Mate30 Próról Görögországban. A most 65 éves gyanúsítottnak társa is volt, ő 18 évet ült. 2019. szeptember. 22. 08:02 34 év után fogták el egy repülőgép-eltérítés gyanúsítottját