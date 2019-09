Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14fdb5f1-3251-4021-ab1e-7032af260be1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ketten egész életükre szóló, súlyos mozgásszervi fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedtek.","shortLead":"Ketten egész életükre szóló, súlyos mozgásszervi fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedtek.","id":"20190927_170nel_szallt_el_a_kanyarban_egy_tarsasag_a_sofornek_jogositvanya_sem_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14fdb5f1-3251-4021-ab1e-7032af260be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79387d7-eccc-41f4-8b7e-be554957a5b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_170nel_szallt_el_a_kanyarban_egy_tarsasag_a_sofornek_jogositvanya_sem_volt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:13","title":"170-nel szállt el kanyarban egy hatfős társaság, a sofőrnek jogosítványa sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezért az úszósport felé sem néz majd, miután abbahagyta a versenysportot, mondta el a Magyar Hangnak.\r

\r

","shortLead":"Ezért az úszósport felé sem néz majd, miután abbahagyta a versenysportot, mondta el a Magyar Hangnak.\r

\r

","id":"20190927_Cseh_Laszlot_kihasznaltak_a_korabbi_uszoszovetsegi_vezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8489028-fc2c-4f22-87ff-5b9e158f40fc","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Cseh_Laszlot_kihasznaltak_a_korabbi_uszoszovetsegi_vezetok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:03","title":"Cseh Lászlót kihasználták a korábbi úszószövetségi vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Life in Colour címmel készít a BBC és a Netflix számára természetfilm-sorozatot Sir David Attenborough, ami új megközelítésben mutatja majd be az állatok életét.","shortLead":"Life in Colour címmel készít a BBC és a Netflix számára természetfilm-sorozatot Sir David Attenborough, ami új...","id":"20190927_sir_david_attenborough_life_in_colour_termeszetfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3f109c-8d76-4073-aec9-10dc9ba3e38c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_sir_david_attenborough_life_in_colour_termeszetfilm","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:03","title":"Szereti David Attenborough természetfilmjeit? Akkor van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel a szavazóhelyiségek megnyitása után.","shortLead":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel...","id":"20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153929bd-414d-41e2-9238-4a1df516116b","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:10","title":"Robbantások voltak Afganisztánban az elnökválasztás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"Már javában tart a harc az Egyesült Államok és Kína között azért, hogy ki uralja majd a jövő internetét alátámasztó technológiát.","shortLead":"Már javában tart a harc az Egyesült Államok és Kína között azért, hogy ki uralja majd a jövő internetét alátámasztó...","id":"20190925_Most_dol_el_hogy_kinai_lesze_a_jovo_internete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dd7e71-840d-476d-a6f9-3f8a707a00c6","keywords":null,"link":"/360/20190925_Most_dol_el_hogy_kinai_lesze_a_jovo_internete","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:30","title":"Most dől el, hogy kínai lesz-e a jövő internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41032c01-a71f-48f2-9c09-41871753564e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az önkormányzatnál is járt, hogy segítséget kérjen, végül magának kellett megoldást találni a problémára. Ami aztán csak nagyobb lett.","shortLead":"A nő az önkormányzatnál is járt, hogy segítséget kérjen, végül magának kellett megoldást találni a problémára. Ami...","id":"20190927_esoviz_katyu_godor_sandorfalva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41032c01-a71f-48f2-9c09-41871753564e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a8c049-e7a8-4544-9a50-778258f36f58","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_esoviz_katyu_godor_sandorfalva","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:58","title":"30 ezer forintos bírságot kapott a nő, aki maga tömte be a háza előtti kátyút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507c55c-bf6d-4b6b-903c-7945e3359b20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy a csábítás, amikor mindent töredékáron lehet beszerezni a távol-keleti webshopokban.","shortLead":"Nagy a csábítás, amikor mindent töredékáron lehet beszerezni a távol-keleti webshopokban.","id":"20190927_Eros_video_mutatta_meg_mennyit_er_a_neten_vett_olcso_biztonsagi_ov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a507c55c-bf6d-4b6b-903c-7945e3359b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1d3365-4bb4-4237-878b-d9f291ad82fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Eros_video_mutatta_meg_mennyit_er_a_neten_vett_olcso_biztonsagi_ov","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:05","title":"Videón mutatták meg, mennyit ér a neten vett olcsó biztonsági öv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 753 esetbeli, különösen nagy kárt okozó csalással és sikkasztással vádolják Tarsoly Csabát. Az Emberi Jogok Európai Bírósága neki adott igazat a magyar állammal szemben.","shortLead":"Magyarországon 753 esetbeli, különösen nagy kárt okozó csalással és sikkasztással vádolják Tarsoly Csabát. Az Emberi...","id":"20190928_12_milliardot_iteltek_meg_az_egykori_Quaestorvezernek_Strasbourgban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bfc93a-2013-4133-a384-d1f8b4b0beb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_12_milliardot_iteltek_meg_az_egykori_Quaestorvezernek_Strasbourgban","timestamp":"2019. szeptember. 28. 12:59","title":"1,2 milliót ítéltek meg az egykori Quaestor-vezérnek Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]