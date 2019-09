Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7fbaaf8-af18-4d51-90af-5d625c524740","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – tartja a folklór –, és hiába, nehéz lehet nap mint nap legyártani ezt a sok kormányoldali riportot: megint becsúszott egy szarvashiba a Tények csütörtök esti hírműsorába. A Karácsony Gergely kiszivárgott hangfelvételéről készült anyagban a szocialista Tóth Csaba helyett névrokonát, az ELTE korábbi oktatóját mutogatták, mint fenyegetőző szocialistát. Igazán pikáns mindez ott lesz, hogy az ártatlanul belekevert Tóth jelenleg pont a korábban szintén lejáratni próbált ellenzéki politikus, Cseh Katalin kabinetfőnöke.","shortLead":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – tartja a folklór –, és hiába, nehéz lehet nap mint nap legyártani ezt a sok...","id":"20190927_Oriasi_baki_a_Tv2n_osszekutyultak_kivel_jarassak_le_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7fbaaf8-af18-4d51-90af-5d625c524740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dbcaec-ad5f-4ac8-ac0f-ef6470536cad","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Oriasi_baki_a_Tv2n_osszekutyultak_kivel_jarassak_le_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:31","title":"Óriási baki a Tv2-n: összekeverték, kivel járassák le Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki akarják lőni, azt is elmondta, miért. A baloldalt pedig focis hasonlattal középpályáshoz hasonlította. „Harcolni kell, egyre erősebbek vagyunk” – mondta.","shortLead":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki...","id":"20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f2c51-5763-480b-a3d1-ea0fa38e27f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Orbán Viktor Karácsonyról: Lassan megsajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507c55c-bf6d-4b6b-903c-7945e3359b20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy a csábítás, amikor mindent töredékáron lehet beszerezni a távol-keleti webshopokban.","shortLead":"Nagy a csábítás, amikor mindent töredékáron lehet beszerezni a távol-keleti webshopokban.","id":"20190927_Eros_video_mutatta_meg_mennyit_er_a_neten_vett_olcso_biztonsagi_ov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a507c55c-bf6d-4b6b-903c-7945e3359b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1d3365-4bb4-4237-878b-d9f291ad82fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Eros_video_mutatta_meg_mennyit_er_a_neten_vett_olcso_biztonsagi_ov","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:05","title":"Videón mutatták meg, mennyit ér a neten vett olcsó biztonsági öv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89bf34e-a841-4cb4-93bb-ce85d447da97","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Óriási leleplezés! Karácsony Gergely utálja a tolvajokat! Ez veszélyes!","shortLead":"Óriási leleplezés! Karácsony Gergely utálja a tolvajokat! Ez veszélyes!","id":"20190927_Karacsonyi_ajandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e89bf34e-a841-4cb4-93bb-ce85d447da97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92476b2c-4ac9-4a94-babe-23588958a81c","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Karacsonyi_ajandek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:13","title":"Tóta W.: Karácsonyi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih további tetemeket keres a környéken.","shortLead":"A Nébih további tetemeket keres a környéken.","id":"20190927_sertespestis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82acbbbf-38d5-467f-a818-a353d1cee5e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_sertespestis","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:55","title":"Rengeteg vaddisznó pusztulhatott el Budakeszin a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három asztronautával a fedélzetén indult nemrég útnak a Szojuz, hogy csatlakozzon a Nemzetközi Űrállomáshoz.","shortLead":"Három asztronautával a fedélzetén indult nemrég útnak a Szojuz, hogy csatlakozzon a Nemzetközi Űrállomáshoz.","id":"20190927_nemzetkozi_urallomas_christina_koch_nasa_szojuz_urhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62dad6b-2643-4412-abc7-4777681dac62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_nemzetkozi_urallomas_christina_koch_nasa_szojuz_urhajo","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:33","title":"Fotó: Így néz ki a Nemzetközi Űrállomásról, ha közeledik felé egy űrhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","shortLead":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","id":"20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38328e-d78f-4a79-bcb7-b2031a2c3a28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:10","title":"Átalakítanák a bolognai rendszert, jöhetnek a 4 éves alapképzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9908cf81-4ad2-4d70-9efc-cba0f6c0e2ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tornász újabb vállsérülése miatt kihagyja a jövő pénteken kezdődő stuttgarti olimpiai kvalifikációs világbajnokságot.","shortLead":"A tornász újabb vállsérülése miatt kihagyja a jövő pénteken kezdődő stuttgarti olimpiai kvalifikációs világbajnokságot.","id":"20190927_berki_krisztian_torna_lolenges_vilagbajnoksag_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9908cf81-4ad2-4d70-9efc-cba0f6c0e2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d509976b-038a-4a83-b495-256bf0b513a9","keywords":null,"link":"/sport/20190927_berki_krisztian_torna_lolenges_vilagbajnoksag_serules","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:49","title":"Megsérült, de bízik a csodában Berki Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]