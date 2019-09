Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fiktív kampányrendezvényekért fizetett volna egy vállalkozónak, az ügy tárgyalását elnapolták az önkormányzati választások utánra.

\r

","shortLead":"Fiktív kampányrendezvényekért fizetett volna egy vállalkozónak, az ügy tárgyalását elnapolták az önkormányzati...","id":"20190928_Csak_a_valasztasok_utan_kell_birosag_ele_allnia_a_vesztegetesi_ugybe_keveredett_OROelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b018af6-c1c2-4e36-98ef-b592b191267e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_Csak_a_valasztasok_utan_kell_birosag_ele_allnia_a_vesztegetesi_ugybe_keveredett_OROelnoknek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:44","title":"Csak a választások után kell bíróság elé állnia a vesztegetési ügybe keveredett ORÖ-elnöknek"},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budaörsi polgármester szerint a történteknek semmi köze közéleti tevékenységéhez.","shortLead":"A budaörsi polgármester szerint a történteknek semmi köze közéleti tevékenységéhez.","id":"20190928_Wittinghoff_Tamas_a_szexvideorol_Azt_gondoltam_nem_annyira_becstelenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191d567c-c165-47ff-a64e-256040c07f50","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Wittinghoff_Tamas_a_szexvideorol_Azt_gondoltam_nem_annyira_becstelenek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:14","title":"Wittinghoff Tamás a szexvideóról: Azt gondoltam, nem annyira becstelenek"},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon Ausztriában.","shortLead":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon...","id":"20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a2a14-0a00-47a6-be83-88cd485f7a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:10","title":"Az Osztrák Néppárt fölényes győzelmet aratott az előrehozott választáson"},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MATVRÅ névre keresztelt piros vagy kék előkékkel van baj, azokat kell visszavinni.","shortLead":"A MATVRÅ névre keresztelt piros vagy kék előkékkel van baj, azokat kell visszavinni.","id":"20190930_Visszahivja_az_IKEA_az_egyik_termeket_mert_a_patentje_fulladast_okozhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24952367-3a07-45dc-b4f8-b4f95369df06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Visszahivja_az_IKEA_az_egyik_termeket_mert_a_patentje_fulladast_okozhat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:15","title":"Visszahívja az IKEA az egyik termékét, mert a patentje fulladást okozhat"},{"available":true,"c_guid":"b236bd57-18e4-4b7e-8ca1-d56e1c4d7017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit mintha vastagon húzták volna meg a felületet.","shortLead":"Kicsit mintha vastagon húzták volna meg a felületet.","id":"20190930_Video_meg_a_harcedzett_oroszokat_is_meglepte_ez_az_aszfaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b236bd57-18e4-4b7e-8ca1-d56e1c4d7017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee37ce2-06ca-4b8d-aa0a-0be96241e7c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Video_meg_a_harcedzett_oroszokat_is_meglepte_ez_az_aszfaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:57","title":"Videó: Még a harcedzett oroszokat is meglepte ez az aszfaltozás"},{"available":true,"c_guid":"d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","shortLead":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","id":"20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7916cb-b440-402b-99d3-41b7cfd172f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:26","title":"Újabb menekültek fulladtak tengerbe, ezúttal Marokkónál"},{"available":true,"c_guid":"7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd elnökségi tagjai felismerték a beszélgetéseket, kiderült az is, hogy a hangfelvételen Szabó Tímea gyereke hallható. A Párbeszéd társelnöke szerint ez az elmúlt időszak legnagyobb politikai botránya.","shortLead":"A Párbeszéd elnökségi tagjai felismerték a beszélgetéseket, kiderült az is, hogy a hangfelvételen Szabó Tímea gyereke...","id":"20190929_Parbeszed_kepviseloi_irodahaz_hangfelvetel_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8dc8b7-5dc9-4ead-a3e5-284596ea3b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Parbeszed_kepviseloi_irodahaz_hangfelvetel_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:23","title":" A Párbeszéd szerint a Képviselői Irodaházban tartott elnökségi üléseiket hallgatták le"},{"available":true,"c_guid":"4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit popsztár Ed Sheeran nagy sikerű koncertturnéja után a festésben talált örömet. A sztár erről a hétvégén az Instagramon számolt be egy posztban.","shortLead":"A brit popsztár Ed Sheeran nagy sikerű koncertturnéja után a festésben talált örömet. A sztár erről a hétvégén...","id":"20190929_A_popsztar_Ed_Sheeran_atment_festobe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2510e4-be95-469b-9da5-2ca9f62da493","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_A_popsztar_Ed_Sheeran_atment_festobe","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:21","title":"A popsztár Ed Sheeran átment festőbe"}