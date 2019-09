Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b643301-530f-4aaf-a111-a01f77fa1fc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:21","title":"Már nem kell sokat várni a teljesen új BMW M3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","shortLead":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","id":"20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b27263a-e162-4d8a-9346-56c23d139a83","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:23","title":"Elhunyt José José, a mexikó dalherceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budaörsi polgármester szerint a történteknek semmi köze közéleti tevékenységéhez.","shortLead":"A budaörsi polgármester szerint a történteknek semmi köze közéleti tevékenységéhez.","id":"20190928_Wittinghoff_Tamas_a_szexvideorol_Azt_gondoltam_nem_annyira_becstelenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191d567c-c165-47ff-a64e-256040c07f50","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Wittinghoff_Tamas_a_szexvideorol_Azt_gondoltam_nem_annyira_becstelenek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:14","title":"Wittinghoff Tamás a szexvideóról: Azt gondoltam, nem annyira becstelenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","shortLead":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","id":"20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c2f7e8-9b8b-4064-aaa3-f85ef90c965e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:56","title":"Ismét összecsaptak egymással a rendőrök és a tüntetők Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás nem volt, és már mindent megjavítottak.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás...","id":"20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec67be5-e543-4827-a421-a1470f9c499b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:09","title":"Alig működő netbankra és mobilalkalmazásra panaszkodtak a CIB-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","id":"20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6341348d-dbb8-4b29-8563-211a11514c7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:49","title":"John Legend a kisfiával zongorázik egy elképesztően cuki videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szalai Ádámék is vereséget szenvedtek, ahogy a Bundesliga délutáni meccsein az összes hazai csapat.\r

\r

","shortLead":"Szalai Ádámék is vereséget szenvedtek, ahogy a Bundesliga délutáni meccsein az összes hazai csapat.\r

\r

","id":"20190928_Gulacsiek_kikaptak_oda_az_elso_hely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d5fbc-1089-43f2-b48c-a74ba1de86c8","keywords":null,"link":"/sport/20190928_Gulacsiek_kikaptak_oda_az_elso_hely","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:06","title":"Gulácsiék kikaptak, oda az első hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak ön nem találta el őket.","shortLead":"Nem csak ön nem találta el őket.","id":"20190928_Tobbsegben_a_primszamok_az_otos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b712dd4c-a191-4b4b-b2e6-61b03620b1bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_Tobbsegben_a_primszamok_az_otos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:39","title":"Többségben a prímszámok az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]