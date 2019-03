Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Generációkat akartak közelebb hozni egymáshoz társasjátékokkal, mégis vádak hangzanak el az este után.","shortLead":"Generációkat akartak közelebb hozni egymáshoz társasjátékokkal, mégis vádak hangzanak el az este után.","id":"20190301_Ugy_szervezett_csaladbarat_programot_Kosa_Lajos_felesege_hogy_a_resztvevok_nem_tudtak_miben_vesznek_reszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab829c-9ad5-46b0-94fd-1bb3d84f99dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Ugy_szervezett_csaladbarat_programot_Kosa_Lajos_felesege_hogy_a_resztvevok_nem_tudtak_miben_vesznek_reszt","timestamp":"2019. március. 01. 16:19","title":"Úgy szervezett családbarát programot Kósa Lajos felesége, hogy volt résztvevő, aki nem tudta, miben vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapszabály szerint ennyi kell, hogy hivatalosan is kérjék a tagok egy párt kizárását az EPP-ből. ","shortLead":"Az alapszabály szerint ennyi kell, hogy hivatalosan is kérjék a tagok egy párt kizárását az EPP-ből. ","id":"20190301_Megvan_a_hetedik_a_svedek_is_a_Fidesz_kizarasat_kezdemenyezik_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7476d9a3-d4e4-4af9-9c4c-fe5ee2cc06b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Megvan_a_hetedik_a_svedek_is_a_Fidesz_kizarasat_kezdemenyezik_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 01. 17:14","title":"Megvan a hetedik: a svédek is a Fidesz kizárását kezdeményezik a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit hadsereg vegyvédelmi egységei összesen 13 ezer munkaóra alatt tisztították meg Szergej Szkripal házát és más helyszíneket a Novicsoktól. ","shortLead":"A brit hadsereg vegyvédelmi egységei összesen 13 ezer munkaóra alatt tisztították meg Szergej Szkripal házát és más...","id":"20190301_NIncs_mar_idegmereg_Salisbury_varosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67edd0b-e152-49a9-8f56-8653198fe742","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_NIncs_mar_idegmereg_Salisbury_varosaban","timestamp":"2019. március. 01. 19:18","title":"Nincs már idegméreg Salisbury városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét utcára szombaton Franciaországban a kormányellenes sárgamellényes tüntetők, akiknek fő célja, hogy életben tartsák az utcai felvonulásokat az Emmanuel Macron államfő által meghirdetett nemzeti vita két hét múlva esedékes végéig.","shortLead":"Ismét utcára szombaton Franciaországban a kormányellenes sárgamellényes tüntetők, akiknek fő célja, hogy életben...","id":"20190302_Tizenhatodik_szombaton_tuntettek_a_sargamellenyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b616f192-2d46-4a43-a217-6744c540b7d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Tizenhatodik_szombaton_tuntettek_a_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 02. 21:30","title":"A tizenhatodik szombat: ismét tüntettek a sárgamellényesek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Heim Pál elutasítás okozta felháborodás lépéskényszerbe hozta a hivatalosságokat is.","shortLead":"A Heim Pál elutasítás okozta felháborodás lépéskényszerbe hozta a hivatalosságokat is.","id":"20190302_Marciusban_megveheti_az_allam_az_agyakat_a_beteg_gyerekeik_mellett_marado_szuloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7c2add-0d37-4838-a98a-e042d2315b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Marciusban_megveheti_az_allam_az_agyakat_a_beteg_gyerekeik_mellett_marado_szuloknek","timestamp":"2019. március. 02. 18:59","title":"Már márciusban megveheti az állam az ágyakat a beteg gyerekeik mellett maradó szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","shortLead":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","id":"20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0191cba-66d8-49a0-ad35-d7227d0abb28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","timestamp":"2019. március. 02. 09:54","title":"Hamarosan újabb jeleket kereshetünk a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ed377-406a-4730-a976-d70b14456363","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az északnyugat-németországi Ahlens városa a család tartozása miatt elkobzott egy mopszot, majd azt elárverezte az eBay internetes piacon. A vevő viszont perli a várost, mert szerinte Ahlens félrevezető hirdetésben keresett új gazdát az elkobzott ebnek.","shortLead":"Az északnyugat-németországi Ahlens városa a család tartozása miatt elkobzott egy mopszot, majd azt elárverezte az eBay...","id":"20190302_Az_eBayen_arverezett_el_egy_kutyat_egy_nemet_varos_a_vevo_perel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7ed377-406a-4730-a976-d70b14456363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afb0686-ac6c-4ce2-a92c-1cb5e6f5c658","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Az_eBayen_arverezett_el_egy_kutyat_egy_nemet_varos_a_vevo_perel","timestamp":"2019. március. 02. 18:21","title":"Az eBayen árverezett el egy kutyát egy német város, a vevő perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","shortLead":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","id":"20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5fcf5b-fe7b-4e06-8836-44f1fa95eb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","timestamp":"2019. március. 03. 14:04","title":"Nem lesz iható víz az egyik vidéki kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]