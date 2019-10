Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","id":"20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53966559-f313-45db-8565-fabece8b7ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:07","title":"Videó: Bohócruhás férfi zavarta meg az ellenzéki sajtótájékoztatót az MTVA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves lett Wi-Fi.","shortLead":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves...","id":"20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7cb51-eccb-401b-8bff-377fcaa5bf14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 18:18","title":"Mutatunk 20 érdekességet a most 20 éves wifiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor azt mondja, nincs újdonság abban, hogy a jogállamisághoz kötik az uniós források kifizetését, ám az új mechanizmus sokkal súlyosabban érintheti Magyarországot, mint a mostani rendszer.","shortLead":"Orbán Viktor azt mondja, nincs újdonság abban, hogy a jogállamisághoz kötik az uniós források kifizetését, ám az új...","id":"20191001_varga_judit_finnorszag_jogallamisag_mff","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0b403-feb8-4e9e-9227-bc2d910647b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_varga_judit_finnorszag_jogallamisag_mff","timestamp":"2019. október. 01. 05:29","title":"Varga Judit szerint a tagországok már unják a 7. cikk szerinti eljárást - a finnek másképp gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták a támogatást a Fidesz 2019-es kongresszusán. Semjén Zsolt szerint biztos a győzelem az önkormányzati választáson, Trócsányi László biztosjelölt elkaszálását Deutsch Tamás azzal magyarázta, hogy ez nettó bosszú, amiért \"a magyar Salvini\"-ként megállította a migrációt. Varga Judit igazságügyminiszter lelkesen készül a brüsszeli csatákra, Kósa Lajos pedig valóságos stand-up show-t nyomott. A csúcspont szokás szerint az állva istenített kormányfő beszéde volt, Orbán új elemként utána egyenesen a színpadról szelfizett a megválasztott alelnökeivel.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták...","id":"20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a9f301-0344-4967-ae11-311a0717dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:31","title":"Állva éljenezték az újraválasztott Orbánt, mentegették Trócsányi buktáját - tisztújítás a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","shortLead":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","id":"20190930_toth_robert_kajak_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6155c-309d-4231-bc1d-22703c733daf","keywords":null,"link":"/sport/20190930_toth_robert_kajak_halal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:12","title":"29 évesen meghalt az Európa-bajnok magyar kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa1fcfa-f43c-437a-84bc-cb07c007908a","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Idén október 1-től változás áll be a nyilvános cégadatok megismerhetősége terén. Ezek az információk nagyban meghatározzák az üzleti transzparenciát. Az ismeretekhez ezek után is hozzá lehet majd jutni, de korlátozásokkal kell számolni.","shortLead":"Idén október 1-től változás áll be a nyilvános cégadatok megismerhetősége terén. Ezek az információk nagyban...","id":"bchbisnode_20190930_Fontos_valtozas_nehezebb_lesz_vallalati_adatokhoz_jutni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa1fcfa-f43c-437a-84bc-cb07c007908a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcfb34c-b0f2-465c-a7d4-30ef4787bafc","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190930_Fontos_valtozas_nehezebb_lesz_vallalati_adatokhoz_jutni","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:30","title":"Fontos változás: nehezebb lesz vállalati adatokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"9e84231c-d99c-4723-9004-db8627c21cb7","c_author":"","category":"360","description":"Több hónapja gyűlik a hulladék a felcsúti Pancho Arénától néhány száz méterre, ahol a környező településekről szemetet szállító cég telephelye van. A háttérben fideszes belharc is dúl, amelyben Mészáros Lőrinc feleségének, Mészárosné Kelemen Beatrixnak a pártfogoltja áll nyerésre.","shortLead":"Több hónapja gyűlik a hulladék a felcsúti Pancho Arénától néhány száz méterre, ahol a környező településekről szemetet...","id":"20190930_Megkapirgaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e84231c-d99c-4723-9004-db8627c21cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc254381-d951-4722-be90-dd00aa3deb72","keywords":null,"link":"/360/20190930_Megkapirgaltak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:40","title":"Mészáros- és Pancho Aréna-közeli szeméthegy borzolhatja a kedélyeket Felcsúton és Bicskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvéleménykutatás rákérdezett Tarlós megafonos akciójára is, kiderült, az még a fideszeseknek sem fér bele.","shortLead":"A közvéleménykutatás rákérdezett Tarlós megafonos akciójára is, kiderült, az még a fideszeseknek sem fér bele.","id":"20191001_Publicus_Tarlos_49_Karacsony_47_Puzser_4_szazalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5e451-599c-47f7-aaa6-3cd73eeee158","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Publicus_Tarlos_49_Karacsony_47_Puzser_4_szazalek","timestamp":"2019. október. 01. 06:25","title":"Publicus: Tarlós 49, Karácsony 47, Puzsér 4 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]