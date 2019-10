Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","shortLead":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","id":"20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760b2f9-f30d-4b3c-acf2-974c4f2a9712","keywords":null,"link":"/elet/20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","timestamp":"2019. október. 01. 08:21","title":"Steril szobába költöztetik a terápiára váró Zentét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A MOL Fehérvár FC középpályásának mindenképpen kés alá kell feküdnie.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC középpályásának mindenképpen kés alá kell feküdnie.","id":"20190930_Meg_kell_muteni_Huszti_Szabolcsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59e2081-4443-4183-976d-cccf7634cff8","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Meg_kell_muteni_Huszti_Szabolcsot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:43","title":"Meg kell műteni Huszti Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Sipos Balázs tíz év után felszabadított egy orosz üldözöttet. A magyar kormány akarata ellenében.","shortLead":"Sipos Balázs tíz év után felszabadított egy orosz üldözöttet. A magyar kormány akarata ellenében.","id":"20190930_Revesz_Egy_biro_nyarat_csinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14218c51-13e5-497e-a882-3805d7591d88","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Revesz_Egy_biro_nyarat_csinal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:14","title":"Révész: Egy bíró nyarat csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70796aa2-8298-49e0-8a86-5b5dd8f3a128","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly még a Magyar Posta is be akart lépni a román piacra.","shortLead":"Tavaly még a Magyar Posta is be akart lépni a román piacra.","id":"20191001_Eloszor_elvesztette_piacvezeto_poziciojat_a_Roman_Posta_egy_futarceg_elozte_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70796aa2-8298-49e0-8a86-5b5dd8f3a128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4532941-5343-4f54-825e-6a5787a074b1","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Eloszor_elvesztette_piacvezeto_poziciojat_a_Roman_Posta_egy_futarceg_elozte_meg","timestamp":"2019. október. 01. 19:19","title":"Először nem piacvezető a Román Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9091a483-9594-4e3c-8abb-a298ac4f23bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-ig haladékot adott a kormánynak a Traumatológiai Intézet 68 orvosa, addig nem mondanak fel, ha biztosítják számukra a követelt fejlesztéseket. Az Emmi is dicséri a tárgyaló orvosokat.\r

\r

","shortLead":"Október 31-ig haladékot adott a kormánynak a Traumatológiai Intézet 68 orvosa, addig nem mondanak fel, ha biztosítják...","id":"20191001_Igeretet_kaptak_a_kormanytol_egyelore_ne_mmondanak_fel_a_traumatologusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9091a483-9594-4e3c-8abb-a298ac4f23bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fed166-d421-4952-bde5-e5bcc67b38ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Igeretet_kaptak_a_kormanytol_egyelore_ne_mmondanak_fel_a_traumatologusok","timestamp":"2019. október. 01. 13:06","title":"Ígéretet kaptak a kormánytól, egyelőre nem mondanak fel a traumatológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy karddal felfegyverzett alak támadt rá egy finnországi iskola diákjaira.","shortLead":"Egy karddal felfegyverzett alak támadt rá egy finnországi iskola diákjaira.","id":"20191001_kuopio_finnorszag_eroszakos_incidens_serultek_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9bf07f-f6f0-4072-842a-f4a88b5a2cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_kuopio_finnorszag_eroszakos_incidens_serultek_iskola","timestamp":"2019. október. 01. 14:44","title":"Kardos támadás történt egy finnországi iskolában, halálos áldozat is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és névvel várja a látogatókat - mindez 3,6 milliárd forintért.\r

\r

","shortLead":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és...","id":"20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf018ee-5669-47db-9579-929e9eab81b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","timestamp":"2019. október. 01. 10:41","title":"Még ebben a hónapban megnyílik a 3,6 milliárdos felújított Olof Palme-ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","shortLead":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","id":"20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8344-508b-4ccd-b18e-fc3ad59e0826","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:10","title":"Egyesülhet két európai szupergyorsvonat-cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]