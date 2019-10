A személyes adatok tömeges ellopását a DeviceLock nevű kíberbiztonsági cég vette észre, s az ellenőrzés során az is kiderült, az információk pontosak és naprakészek voltak. A legismertebb orosz napilap, a Kommerszant saját vizsgálatba kezdett. Kiderült a lap egyik újságírójának személyes adatai is kikerültek a fekete piacra, egyebek mellett a kártyainformációk, a lakcím, valamint az, hogy a Sberbank ügyfele a múltban hol volt állásban. “Ez az eddigi legnagyobb, és legtöbb információt tartalmazó bankiadat-szivárogtatás Oroszországban. Ez már világszinten is komoly incidensnek tekinthető ” – idézte a The Moscow Times a DeviceLock alapítóját, Asot Oganeszjant.

Az orosz hatóságok azonnal blokkolták azt az internetes oldalt, amelyen megjelentek a kijuttatott személyes adatok. A szakértők szerint az adatlopás valamikor augusztusban történhetett.

A Sberbank is megerősítette az adatlopás tényét, ám a bank azt állítja, hogy legfeljebb néhány száz ügyfél adatai kerültek ki a pénzintézettől. A bank szerint az ügyfelek pénze nincs veszélyben, mivel a három számjegyű titkos azonosító nem szerepel a kiszivárgott adatbázisban. Az első értesülések szerint egy banki alkalmazott állhat az adatlopás mögött.

A Magyarországon is jelen lévő, részben orosz állami tulajdonban lévő Sberbank a legnagyobb oroszországi lakossági pénzintézet: a cég a betétállomány 45 százalékát, illetve a hitelállomány 41 százalékát kezeli.