[{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok vezetnek a felmondásukhoz.","shortLead":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok...","id":"20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6ab1b-b781-4e51-ae24-c773be353358","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","timestamp":"2019. október. 02. 09:07","title":"Céges buli helyett teljesítménybónusz kell a munkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri átadást alaposan dokumentálták, minimum kilencen szállták meg a beteg szobáját.","shortLead":"A polgármesteri átadást alaposan dokumentálták, minimum kilencen szállták meg a beteg szobáját.","id":"20191002_Beteggel_egyutt_adtak_at_egy_kortermet_az_I_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2080626b-68c8-4d8d-956b-445aa7397702","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Beteggel_egyutt_adtak_at_egy_kortermet_az_I_keruletben","timestamp":"2019. október. 02. 21:02","title":"Beteggel együtt adtak át egy kórtermet az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások – október 4-6. között rendezik a Budapest Ritmót az Akváriumban.","shortLead":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások –...","id":"20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1afedec-a5e8-4759-ba79-7ee2f8a34940","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","timestamp":"2019. október. 02. 16:51","title":"Hétvégén Budapest lesz a világzene fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Donald Trumpról és a populizmus terjedéséről szól a Katona József Színház következő bemutatója, Elfriede Jelinek A királyi úton című véres szatírája. Hogy sírni vagy nevetni fogunk-e a Muppet Show-figurák által játszott drámán, majd kiderül. A rendezővel, Máté Gáborral beszélgettünk.","shortLead":"Donald Trumpról és a populizmus terjedéséről szól a Katona József Színház következő bemutatója, Elfriede Jelinek...","id":"20190924_Szo_szerint_vettuk_a_Muppet_Showt__Mate_Gabor_a_Trumprol_szolo_szindarabrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf6e150-ea43-4d18-a45c-2bb9d2351ea1","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Szo_szerint_vettuk_a_Muppet_Showt__Mate_Gabor_a_Trumprol_szolo_szindarabrol","timestamp":"2019. október. 01. 20:00","title":"Máté Gábor: Trump egyáltalán nem hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az azonosítatlan rakétákat a Japán-tenger irányába indították – közölte a Yonhap dél-koreai hírügynökség a dél-koreai hadsereg egyesített vezérkari bizottságára hivatkozva.","shortLead":"Az azonosítatlan rakétákat a Japán-tenger irányába indították – közölte a Yonhap dél-koreai hírügynökség a dél-koreai...","id":"20191002_raketa_kiloves_eszak_korea_phenjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2185459-6336-4f93-96b2-696191ae81eb","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_raketa_kiloves_eszak_korea_phenjan","timestamp":"2019. október. 02. 09:59","title":"Újra rakétát lőtt ki Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Milliárdos stadion Szijjártó csapatának, Brüsszel nem elégedett a brit Brexit-javaslattal és tömlőből ömlött a művér Londonban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Milliárdos stadion Szijjártó csapatának, Brüsszel nem elégedett a brit Brexit-javaslattal és tömlőből ömlött a művér...","id":"20191003_Radar_360_bovulo_Tiborczbirodalom_rendor_olt_rendoroket_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895c67c1-f3ae-4330-96e3-b19ae9480e15","keywords":null,"link":"/360/20191003_Radar_360_bovulo_Tiborczbirodalom_rendor_olt_rendoroket_Parizsban","timestamp":"2019. október. 03. 17:30","title":"Radar 360: Bővült a Tiborcz-birodalom, rendőr ölt rendőröket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hidakat a munkák idejére lezárják.","shortLead":"A hidakat a munkák idejére lezárják.","id":"20191002_Harom_fovarosi_hidat_is_lemosnak_ma_es_holnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f8c7c0-c164-4f0c-818e-4ca07fda48e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Harom_fovarosi_hidat_is_lemosnak_ma_es_holnap","timestamp":"2019. október. 02. 08:21","title":"Három fővárosi hidat is lemosnak ma és holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átadáson a 2010 utáni Magyarországot is egy 2x2 sávos úthoz hasonlították. ","shortLead":"Az átadáson a 2010 utáni Magyarországot is egy 2x2 sávos úthoz hasonlították. ","id":"20191001_Atadtak_az_uj_2x2_savos_M2est","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0101c-2a28-40a4-a44d-57eea2be7ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Atadtak_az_uj_2x2_savos_M2est","timestamp":"2019. október. 01. 18:42","title":"Fotó: minden bólyára jutott egy fideszes az M2-es átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]