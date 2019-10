Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d596a368-5e3a-463e-a211-999d4834a554","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő állítása szerint a brit hercegnő szelleme áldását adta, hogy ő játssza el a The Crown novemberben érkező évadában.","shortLead":"A színésznő állítása szerint a brit hercegnő szelleme áldását adta, hogy ő játssza el a The Crown novemberben érkező...","id":"20191007_Helena_Bonham_Carter_megidezte_Margit_hercegno_szellemet_aki_ellatta_par_jo_tanaccsal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d596a368-5e3a-463e-a211-999d4834a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe50962-9a7c-4342-baae-301bf974a032","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Helena_Bonham_Carter_megidezte_Margit_hercegno_szellemet_aki_ellatta_par_jo_tanaccsal","timestamp":"2019. október. 07. 13:29","title":"Helena Bonham Carter megidézte Margit hercegnő szellemét, aki ellátta pár tanáccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926ef944-bbfe-4149-b2a4-49ecf06d5036","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan dönti el a közösségi oldal, hogy mit látunk és mit nem az ismerőseink bejegyzéseiből? Két és fél perces gyorstalpaló a Deutsche Welle segítségével.","shortLead":"Hogyan dönti el a közösségi oldal, hogy mit látunk és mit nem az ismerőseink bejegyzéseiből? Két és fél perces...","id":"20191003_Igy_rejti_el_barataink_bejegyzeseit_a_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926ef944-bbfe-4149-b2a4-49ecf06d5036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984837f3-d26a-44a4-aa49-4f15bf83f427","keywords":null,"link":"/360/20191003_Igy_rejti_el_barataink_bejegyzeseit_a_Facebook","timestamp":"2019. október. 06. 13:15","title":"Így rejti el barátaink bejegyzéseit a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő vendége, aki többször szerepelt Magyarországon is.

A New York-i Metropolitan sztártenorja szombaton halt meg Monte Tauró-i otthonában, a szicíliai Augusta elővárosában. A mentők sikertelenül kísérelték meg újraélesztését.","shortLead":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő...","id":"20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada7aeb-c16d-4abd-b8bd-1a7fbb2bbec0","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","timestamp":"2019. október. 06. 15:55","title":"Meghalt Marcello Giordani olasz sztártenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfda3394-3d18-4978-a20a-bcc7967f4ed0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A texasi férfi szerencsés volt és túlélte az esetet. ","shortLead":"A texasi férfi szerencsés volt és túlélte az esetet. ","id":"20191005_Vegigvette_a_kamera_ahogy_a_ferfi_laba_melle_csap_a_villam__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfda3394-3d18-4978-a20a-bcc7967f4ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b87ad12-69fd-4632-a0b8-73459ce0a2ac","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Vegigvette_a_kamera_ahogy_a_ferfi_laba_melle_csap_a_villam__video","timestamp":"2019. október. 05. 21:08","title":"Végig vette a kamera, ahogy a férfi lába mellé csap a villám – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester videóján szereplő nő uniós pénzt kapott, kiosztották az orvosi Nobel-díjakat, szarvas a fodrászatban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A győri polgármester videóján szereplő nő uniós pénzt kapott, kiosztották az orvosi Nobel-díjakat, szarvas...","id":"20191007_Radar_360_Egymasra_mutogatnak_az_illetekesek_a_sertespestis_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e7f56-bf81-453a-8b88-93df0b78c673","keywords":null,"link":"/360/20191007_Radar_360_Egymasra_mutogatnak_az_illetekesek_a_sertespestis_ugyeben","timestamp":"2019. október. 07. 17:30","title":"Radar 360: Borkai beismerő vallomása után sem lép vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8717ec-3703-42e4-a024-93e3621d9dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20191007_Eltunt_egy_14_eves_kislany_a_jozsefvarosi_gyermekotthonbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c8717ec-3703-42e4-a024-93e3621d9dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de1762c-bc36-4f8e-a2cc-8381132c3018","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Eltunt_egy_14_eves_kislany_a_jozsefvarosi_gyermekotthonbol","timestamp":"2019. október. 07. 11:50","title":"Eltűnt egy 14 éves kislány a józsefvárosi gyermekotthonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","shortLead":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","id":"20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ccc08e-9d5e-41a2-bb79-118856c242be","keywords":null,"link":"/sport/20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","timestamp":"2019. október. 06. 20:31","title":"Négy magyar arany az úszó-világkupa zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kevés helyen lesz tartósan felhős az ég.","shortLead":"Csak kevés helyen lesz tartósan felhős az ég.","id":"20191007_idojaras_hetfo_derult_huvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9be035-33df-4522-ba00-bbe45052c0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_idojaras_hetfo_derult_huvos","timestamp":"2019. október. 07. 06:27","title":"Kiderül az idő, de marad a hűvös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]