[{"available":true,"c_guid":"535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e40d85-3c23-4fcd-ba6f-06aa1a7cb3bc","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","timestamp":"2019. október. 07. 10:52","title":"Főzzön velünk! – eritreai zigni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek vasárnap a Fiumei úti Sírkertben. Fotók.","shortLead":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek...","id":"20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee411b5-f26f-4e12-83a1-bde9de10f1a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","timestamp":"2019. október. 06. 16:13","title":"Pályatársak, politikusok, SZDSZ-alapítók – több százan emlékeznek Rajk László sírjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b344afd-a93c-4d71-89fe-bcee9dd99b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191006_orban_unios_minimalber_robbano_telefon_nasa_tess_fekete_lyuk_csillag_szemetgyujto_csendes_ocean_facebook_livemaps","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b344afd-a93c-4d71-89fe-bcee9dd99b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eae133-ba70-40a3-839a-f579263738c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_orban_unios_minimalber_robbano_telefon_nasa_tess_fekete_lyuk_csillag_szemetgyujto_csendes_ocean_facebook_livemaps","timestamp":"2019. október. 06. 12:03","title":"Ez történt: aktiválták a 600 méter hosszú szemétcsapdát az óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfdf02c-9b82-4c23-9523-21096df52341","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovács Zsófiának azért van hiányérzete, mert egyéni összetettben nem jutott döntőbe a Stuttgartban zajló torna-világbajnokságon","shortLead":"Kovács Zsófiának azért van hiányérzete, mert egyéni összetettben nem jutott döntőbe a Stuttgartban zajló...","id":"20191006_kovacs_zsofia_tornasz_limpiai_kvota_kvalifikacio_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dfdf02c-9b82-4c23-9523-21096df52341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ffd34-2f33-4367-9718-819e1a4bf04b","keywords":null,"link":"/sport/20191006_kovacs_zsofia_tornasz_limpiai_kvota_kvalifikacio_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. október. 06. 13:39","title":"Megvan az olimpiai kvótája, mégsem elégedett a magyar tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas indokból elkövetett emberöléssel, szexuális erőszakkal és kifosztással vádolja.","shortLead":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas...","id":"20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0195b0-d8c4-49c3-b301-5cd00bad5768","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. október. 07. 13:13","title":"Életfogytiglant is kaphat a soroksári gyilkossággal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e061015-6dd0-41b3-b169-d41bdcd7e218","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független főpolgármester-jelölt a Lánchídon tartott kampányrendezvényen beszélt programjáról és a „két rémkurzusról”, a „narancs és a vörös hamis dilemmájáról”. Szerint programja, a Sétáló Budapest az elmúlt 30 év alternatíváját kínálja.","shortLead":"A független főpolgármester-jelölt a Lánchídon tartott kampányrendezvényen beszélt programjáról és a „két rémkurzusról”...","id":"20191005_puzser_a_NER_csak_az_ellenzekevel_egyutt_bukhat_meg_lanchid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e061015-6dd0-41b3-b169-d41bdcd7e218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c251d625-897f-4b55-a15d-73b9cc385cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_puzser_a_NER_csak_az_ellenzekevel_egyutt_bukhat_meg_lanchid","timestamp":"2019. október. 05. 19:35","title":"Puzsér: a NER csak az ellenzékével együtt bukhat meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz szerint ez nem fair, a kormánypárt visszalépést és időközi választást szeretne.","shortLead":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz...","id":"20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52c64-f0a4-482e-bfe1-104904e43fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","timestamp":"2019. október. 07. 10:53","title":"A Fidesz fair választást szeretne, az ellenzéki jelölt visszalépését kéri Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államokban vetíti majd néhány mozi a The Irishmant, de egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy ez Magyarországon is így lesz.","shortLead":"Az Egyesült Államokban vetíti majd néhány mozi a The Irishmant, de egyáltalán nem volt magától értetődő...","id":"20191007_A_magyar_mozik_is_vetiteni_fogjak_Scorsese_Netflixes_filmjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7123bcbf-ee04-43d1-b403-209b5e5482c6","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_A_magyar_mozik_is_vetiteni_fogjak_Scorsese_Netflixes_filmjet","timestamp":"2019. október. 07. 15:45","title":"Magyar mozikban is vetíteni fogják Martin Scorsese netflixes filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]