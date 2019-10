Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b676779-aa63-4355-8e74-02bc63f02596","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Mindennek az alja, ami a mostani kampányban zajlik – mondta Tarlós István főpolgármester a hvg.hu-nak és a hvg360.hu-nak adott interjúban. Kormányülésen vagy Fidesz elnökségi ülésen még sosem hallotta, hogy az ellenzéki vezetésű városok rosszabbul járnának, azt viszont nem tudja elképzelni, Karácsony Gergely miként tudna nála jobban alkudni Orbánnal. Talán fölmegy, és nyakon csapja Orbán Viktort? Itt a teljes főpolgármesteri interjú.","shortLead":"Mindennek az alja, ami a mostani kampányban zajlik – mondta Tarlós István főpolgármester a hvg.hu-nak és...","id":"20191010_Tarlos_interju_karacsony_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b676779-aa63-4355-8e74-02bc63f02596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bfaa6-0a35-4c0d-92a8-499c1336ea36","keywords":null,"link":"/360/20191010_Tarlos_interju_karacsony_orban","timestamp":"2019. október. 10. 10:30","title":"Tarlós: Kétségbe ejt, hogy már az alsónadrág is megjelent a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kalifornia állam területéből szerzett meg egy darabkát a Google, duplán hasznos célra fordítják majd.","shortLead":"Kalifornia állam területéből szerzett meg egy darabkát a Google, duplán hasznos célra fordítják majd.","id":"20191009_google_faultetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1859d-7bd0-413c-aaae-72532c4643ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_google_faultetes","timestamp":"2019. október. 09. 13:03","title":"Megvett egy nagy területet a Google, építkezés helyett fát ültetnek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b4922e-0c37-44b7-87f9-3fa2d00acc4f","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","timestamp":"2019. október. 09. 11:37","title":"Greta Thunberg és Fatboy Slim találkozásából tökéletes refrén lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megrongáltak egy magyar rendszámú autót is a horvátországi városban a helyi rendőrség közlése szerint. \r

","shortLead":"Megrongáltak egy magyar rendszámú autót is a horvátországi városban a helyi rendőrség közlése szerint. \r

","id":"20191010_magyar_szurkolok_tamadas_split_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670d726-54ba-4ecf-be22-650c675e4c52","keywords":null,"link":"/sport/20191010_magyar_szurkolok_tamadas_split_eb_selejtezo","timestamp":"2019. október. 10. 06:00","title":"Magyar szurkolókra támadtak Splitben az Eb-selejtező előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy 400 melegrekord dőlt meg az északi féltekén a nyári hőhullámok idején – derítették ki amerikai kutatók az időjárási adatok globális elemzése alapján.","shortLead":"Mintegy 400 melegrekord dőlt meg az északi féltekén a nyári hőhullámok idején – derítették ki amerikai kutatók...","id":"20191009_Tobb_szaz_melegrekord_dolt_meg_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4631bbe-6228-4003-a46f-e2663a3e0558","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_Tobb_szaz_melegrekord_dolt_meg_nyaron","timestamp":"2019. október. 09. 11:02","title":"Több száz melegrekord dőlt meg nyáron, ennek az egyharmada Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még élőbb, szabadabb és nyersebb albumot rakott össze a túlfűtött energiáiról ismert kreatív kollektíva. A lemezt a hvg.hu-n mutatjuk be.","shortLead":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még élőbb...","id":"20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4ac265-443a-40be-9401-a274c0a60bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","timestamp":"2019. október. 10. 15:20","title":"Útmutatás a csillagoktól – Ethnofil lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231932d0-e26e-442c-a3aa-2ff2743d8c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet kimondta, hogy megtévesztőek a kormánypárt plakátjai, mert másolják a Modern Városok Program dizájnelemeit.","shortLead":"Az ítélet kimondta, hogy megtévesztőek a kormánypárt plakátjai, mert másolják a Modern Városok Program dizájnelemeit.","id":"20191009_Dontott_az_itelotabla_Le_kell_szedni_a_Fidesz_valasztasi_plakatjait_Erden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231932d0-e26e-442c-a3aa-2ff2743d8c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f4f133-0d9e-4cf7-a0cd-78ef2a36581d","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Dontott_az_itelotabla_Le_kell_szedni_a_Fidesz_valasztasi_plakatjait_Erden","timestamp":"2019. október. 09. 07:02","title":"Döntött az ítélőtábla: Le kell szedni a Fidesz választási plakátjait Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","shortLead":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","id":"20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833cb9ba-3ff5-487f-af09-5fb9783ad39c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 09. 05:21","title":"Legalább 200 ezer fős már a munkaerőhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]