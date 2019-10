Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt számolt be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec232f6-8916-45da-a64c-d1380d53f101","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 15:27","title":"Választás: furcsaságok történnek Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","shortLead":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","id":"20191013_Leallt_a_Valasztashu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d24e15-7109-4866-85f5-dc1ab753fcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Leallt_a_Valasztashu","timestamp":"2019. október. 13. 20:37","title":"Komoly gondok vannak a Választás.hu-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét destabilizálódhat a régió.","shortLead":"Ismét destabilizálódhat a régió.","id":"20191013_Merkel_a_sziriai_torok_beavatkozas_azonnali_leallitasat_surgeti_Erdogantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7c9a11-8684-4300-b5e7-37dd298b6cac","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Merkel_a_sziriai_torok_beavatkozas_azonnali_leallitasat_surgeti_Erdogantol","timestamp":"2019. október. 13. 15:41","title":"Merkel a szíriai török beavatkozás azonnali leállítását sürgeti Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem tizenkétmillió napot töltöttek munkával.","shortLead":"Majdnem tizenkétmillió napot töltöttek munkával.","id":"20191015_Tobbet_dolgoztak_iden_az_alkalmi_es_idenymunkasok_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c290c065-d026-4c74-ab70-ddc89c8f84eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Tobbet_dolgoztak_iden_az_alkalmi_es_idenymunkasok_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. október. 15. 06:11","title":"Többet dolgoztak idén az alkalmi és idénymunkások, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58c5ac9-ecd1-420a-bb7f-70e9e6750f00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japánban rendezték a világbajnokságot.","shortLead":"Japánban rendezték a világbajnokságot.","id":"20191013_A_szumos_Kerstner_Robert_vilagbajnoki_bronzermet_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58c5ac9-ecd1-420a-bb7f-70e9e6750f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dee79a-2818-4540-b741-9b4181368f8c","keywords":null,"link":"/sport/20191013_A_szumos_Kerstner_Robert_vilagbajnoki_bronzermet_nyert","timestamp":"2019. október. 13. 15:54","title":"A szumós Kerstner Róbert világbajnoki bronzérmet nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","shortLead":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","id":"20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ffc40f-6bf1-4764-a02f-bc16ed6b036d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","timestamp":"2019. október. 14. 15:43","title":"A pihenőhelyen kapcsolták le a bolgár brutáltrélert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","shortLead":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","id":"20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f77dea-312b-45f0-b76a-b28a990e33f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 01:34","title":"Ellenzéki többség a fővárosi közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban a hangerőre panaszkodtak a környékbeliek, most a közvilágítás ment el. ","shortLead":"Korábban a hangerőre panaszkodtak a környékbeliek, most a közvilágítás ment el. ","id":"20191015_Felkapcsoltak_a_Puskas_Arena_lampait_elment_a_kozvilagitas_a_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29b9bd0-33c7-4414-9984-6bd73517755d","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Felkapcsoltak_a_Puskas_Arena_lampait_elment_a_kozvilagitas_a_kornyeken","timestamp":"2019. október. 15. 07:40","title":"Felkapcsolták a Puskás Aréna lámpáit, elment a közvilágítás a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]