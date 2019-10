Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott négy és fél évet kapott, és a pénzt is vissza kell fizetnie.","shortLead":"A vádlott négy és fél évet kapott, és a pénzt is vissza kell fizetnie.","id":"20191015_Hitkozsegi_megbizottnak_adta_ki_magat_milliokkal_karositott_meg_egy_idos_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d75b14a-1a17-4168-b785-9ccd62712aec","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Hitkozsegi_megbizottnak_adta_ki_magat_milliokkal_karositott_meg_egy_idos_not","timestamp":"2019. október. 15. 09:30","title":"Hitközségi megbízottnak adta ki magát, milliókkal károsított meg egy idős nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vasárnapi voksolás szerinte azt is bizonyítja, van értelme a Fidesz ellen szavazni.","shortLead":"A vasárnapi voksolás szerinte azt is bizonyítja, van értelme a Fidesz ellen szavazni.","id":"20191014_sneider_tamas_jobbik_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6913cb93-8eeb-4d36-a63e-679f494e1b77","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_sneider_tamas_jobbik_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:34","title":"Sneider Tamás: A Jobbik megmutatta, hogy képes feléledni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az induló Pesti Hírlap a Fővárosi Önkormányzat engedélyére vár. ","shortLead":"Az induló Pesti Hírlap a Fővárosi Önkormányzat engedélyére vár. ","id":"20191014_Hamarosan_megjelenhet_Budapest_utcain_egy_uj_napilap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38a8196-c950-4652-a851-41c97aad6548","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Hamarosan_megjelenhet_Budapest_utcain_egy_uj_napilap","timestamp":"2019. október. 14. 10:50","title":"Hamarosan megjelenhet Budapest utcáin egy új napilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066ca3f-bd78-442f-8756-8e44ee23bcdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a tragédia után nem mondta le a már meghirdetett előadásait. ","shortLead":"A színész a tragédia után nem mondta le a már meghirdetett előadásait. ","id":"20191014_Ket_nappal_a_fia_halala_utan_szinpadra_allt_Csuja_Imre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a066ca3f-bd78-442f-8756-8e44ee23bcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4379b5a2-7e66-47ff-9873-529f2d32e4e3","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Ket_nappal_a_fia_halala_utan_szinpadra_allt_Csuja_Imre","timestamp":"2019. október. 14. 09:20","title":"Két nappal a fia halála után színpadra állt Csuja Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A budapesti kerületekben a Nemzeti Választási Iroda 20.58 órai adatai alapján, a szavazatok 54,08 százalékos országos szintű feldolgozottságánál az első három helyen az alábbi jelöltek állnak:","shortLead":"A budapesti kerületekben a Nemzeti Választási Iroda 20.58 órai adatai alapján, a szavazatok 54,08 százalékos országos...","id":"20191013_A_fovarosi_keruleti_eredmenyek_egyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb8a26b-5013-4cc0-a05c-4251fcb197d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_fovarosi_keruleti_eredmenyek_egyben","timestamp":"2019. október. 13. 21:24","title":"A fővárosi kerületi részeredmények egyben - vannak meglepetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc707f4-c7f6-4c57-a7c4-494c8c4d1beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem engedte, hogy meglépjen. ","shortLead":"Nem engedte, hogy meglépjen. ","id":"20191011_Ket_autost_is_eletveszelybe_sodort_az_amokfuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc707f4-c7f6-4c57-a7c4-494c8c4d1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fe04d8-9583-4731-93cb-e1f32a6ccb56","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Ket_autost_is_eletveszelybe_sodort_az_amokfuto","timestamp":"2019. október. 15. 04:37","title":"Üldözőbe vette az autós az ámokfutót, aki menet közben összetörte - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 47 ezerrel több szavazatot gyűjtött Tarlós Istvánnál.","shortLead":"Majdnem 47 ezerrel több szavazatot gyűjtött Tarlós Istvánnál.","id":"20191014_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b9259-6200-41a5-9945-d28b16cdd308","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 15:59","title":"Hivatalossá tették Karácsony Gergely főpolgármesteri győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őssejt-transzplantációval sikerült amerikai kutatóknak visszafordítani a központi idegrendszer egy súlyos autoimmun betegségét, a neuromyelitis opticát (NMOSD), amely a betegek felénél vakságot okoz és elveszítik járóképességüket a kór diagnosztizálása utáni öt évben.","shortLead":"Őssejt-transzplantációval sikerült amerikai kutatóknak visszafordítani a központi idegrendszer egy súlyos autoimmun...","id":"20191014_ossejt_transzplantacio_kozponti_idegrendszer_autoimmun_betegseg_nmosd_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77663619-4bd4-4e2b-8dd6-06054df440a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_ossejt_transzplantacio_kozponti_idegrendszer_autoimmun_betegseg_nmosd_kezelese","timestamp":"2019. október. 14. 00:03","title":"5 év alatt vakságot és járóképtelenséget okoz a kór, amelyre most sikerült találni egy ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]