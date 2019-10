Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit rendelünk online, hogy egy év alatt 14 százalékkal több csomagot kellett a Magyar Postának szállítania. ","shortLead":"Annyit rendelünk online, hogy egy év alatt 14 százalékkal több csomagot kellett a Magyar Postának szállítania. ","id":"20191015_Annyira_rakattant_a_magyar_az_online_rendelesre_hogy_akar_napi_250_ezer_csomaggal_is_megkuzdhet_a_posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99df679-6bd7-4f37-98da-8a4b695660fa","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Annyira_rakattant_a_magyar_az_online_rendelesre_hogy_akar_napi_250_ezer_csomaggal_is_megkuzdhet_a_posta","timestamp":"2019. október. 15. 15:01","title":"Annyira rákattant az online rendelésre a magyar, hogy akár napi 250 ezer csomaggal is megküzdhet a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda83b94-ee1a-4f86-a8ca-6d0d974087b7","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Arany János és Gandhi a példaképei, Jediereje van, ismeri az önbizalomhiány ellenszerét, de akad olyan tulajdonsága, amit máig nem sikerült önmagával kapcsolatban teljesen elfogadnia. Farkas Franciskát kérdeztük. ","shortLead":"Arany János és Gandhi a példaképei, Jediereje van, ismeri az önbizalomhiány ellenszerét, de akad olyan tulajdonsága...","id":"20191016_Farkas_Franciska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fda83b94-ee1a-4f86-a8ca-6d0d974087b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6a1c05-9594-4c4e-a9ca-ae84380168e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191016_Farkas_Franciska","timestamp":"2019. október. 16. 14:36","title":"Farkas Franciska: Félelem nélkül élek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1ab65fe5-c2ac-4144-874a-173ac8cb7153","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely frissen megválasztott főpolgármester komoly fejlesztéseket tervez a budapesti közösségi közlekedésben, de a kormány segítsége nélkül a jelenlegi színvonalat sem fogja tudni fenntartani. A kormánynak lehetősége van bedönteni a tömegközlekedést, a főpolgármester a közgyűlési többséggel pedig sztrájkba engedheti a szakszervezeteket. A legvalószínűbb, hogy csatározásokkal tarkított, kényszerű együttműködés lesz a következő években.","shortLead":"Karácsony Gergely frissen megválasztott főpolgármester komoly fejlesztéseket tervez a budapesti közösségi...","id":"20191015_orban_karacsony_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab65fe5-c2ac-4144-874a-173ac8cb7153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f5a71-aab5-455b-b58f-bf4c8bec4843","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_orban_karacsony_budapest","timestamp":"2019. október. 15. 06:30","title":"Orbán kirohaszthatja a tömegközlekedést Karácsony alól, ő viszont ledobhatja az atombombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az unió soros elnökségét betöltő Finnország kedden bemutatott javaslata tovább csökkenti a fejlesztési pénzeken belül a kohézióra szánt összeget is.","shortLead":"Az unió soros elnökségét betöltő Finnország kedden bemutatott javaslata tovább csökkenti a fejlesztési pénzeken belül...","id":"20191015_varga_judit_unios_koltsegvetes_finn_elnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5b1888-15e1-417e-9943-e359857a8c81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_varga_judit_unios_koltsegvetes_finn_elnokseg","timestamp":"2019. október. 15. 21:06","title":"Varga Judit: Elfogadhatatlan az uniós költségvetés tervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c536e-988d-4ef8-9e46-5c86448f780f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emellett a végletekig tuningolt Jeep mellett még a 700 lóerős legdurvább gyári változat is csak szerénykedhet.","shortLead":"Emellett a végletekig tuningolt Jeep mellett még a 700 lóerős legdurvább gyári változat is csak szerénykedhet.","id":"20191016_tobb_mint_szigoru_ez_az_1200_loeros_jeep_grand_cherokee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406c536e-988d-4ef8-9e46-5c86448f780f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f6e966-0201-46da-ad75-bfedbcf317d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_tobb_mint_szigoru_ez_az_1200_loeros_jeep_grand_cherokee","timestamp":"2019. október. 16. 11:21","title":"Több mint szigorú ez az 1200 lóerős Jeep Grand Cherokee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új kutatásból.","shortLead":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új...","id":"20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59031cb0-576d-4107-b6c1-b134395d1b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","timestamp":"2019. október. 16. 14:03","title":"Használt merevlemezt venne? Eladná a sajátját? Akkor feltétlenül tudjon erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető környezetvédők gyülekezési jogát. A bíróság most jogerősen kimondta, hogy ez így volt rendben. A következő lépcső a Kúria lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető...","id":"20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fd200-f514-4334-ba1a-fc698a2cb1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2019. október. 15. 19:47","title":"A bíróság szerint is jogosan zsuppolták ki a Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2799cdd-b9b9-4bd1-bd08-f1079246afae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A huhogó, mutogató bolgár drukkerek miatt kétszer is megszakított Eb-selejtező után a bolgár kormány nyomására lemondott posztjáról Boriszlav Mihajlov.","shortLead":"A huhogó, mutogató bolgár drukkerek miatt kétszer is megszakított Eb-selejtező után a bolgár kormány nyomására...","id":"20191015_bulgaria_bolgar_angol_valogatott_eb_selejtezo_rasszizmus_futballszovetseg_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2799cdd-b9b9-4bd1-bd08-f1079246afae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff82e00c-57ad-4389-b11f-b2491b4504c4","keywords":null,"link":"/sport/20191015_bulgaria_bolgar_angol_valogatott_eb_selejtezo_rasszizmus_futballszovetseg_lemondas","timestamp":"2019. október. 15. 17:03","title":"Belebukott a rasszista botrányba a bolgár fociszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]