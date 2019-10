Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segítség a CEU-nak, szövetség a nem fideszes irányítású városoknak, rögtön az első közgyűlési ülésen számos döntés - Karácsony Gergely frissen megválasztott főpolgármester a józsefvárosi Patyolat Bárban tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"Segítség a CEU-nak, szövetség a nem fideszes irányítású városoknak, rögtön az első közgyűlési ülésen számos döntés...","id":"20191016_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_sajtotajekoztatoja__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fc4d63-5ddb-416e-8994-ae1530eae397","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_sajtotajekoztatoja__ELO","timestamp":"2019. október. 16. 15:40","title":"Karácsony Gergely: Két levelet írok meg a beiktatásom napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d065ff1b-cc1f-4034-bb57-010cccca0aa2","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely megakadályozná, hogy a Városligetben megépüljenek azok az épületek, melyeknek még nincs építési engedélye. A hvg.hu kérdésére a Városliget Zrt. azt írta, minden épületnek van már építési engedélye, a fővárosnak pedig nincs jogi hatásköre a fejlesztések tekintetében. ","shortLead":"Karácsony Gergely megakadályozná, hogy a Városligetben megépüljenek azok az épületek, melyeknek még nincs építési...","id":"20191016_A_Varosliget_Zrt_szerint_Karacsony_fegyvertelen_a_Liget_Projekt_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d065ff1b-cc1f-4034-bb57-010cccca0aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb71aa30-a229-4764-bd35-c5defabe32ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_A_Varosliget_Zrt_szerint_Karacsony_fegyvertelen_a_Liget_Projekt_ugyeben","timestamp":"2019. október. 16. 13:49","title":"A Városliget Zrt. szerint Karácsony fegyvertelen a Liget-projekt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","shortLead":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","id":"20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e61ab-b90f-4d70-b351-2ae86c860b3d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","timestamp":"2019. október. 16. 06:12","title":"\"Keleti partnerség\" - Orbán egy rakás új fotót tett ki a bakui útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető környezetvédők gyülekezési jogát. A bíróság most jogerősen kimondta, hogy ez így volt rendben. A következő lépcső a Kúria lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető...","id":"20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fd200-f514-4334-ba1a-fc698a2cb1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2019. október. 15. 19:47","title":"A bíróság szerint is jogosan zsuppolták ki a Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6aeeb9-4216-4b6f-9ea6-16446b3b23f6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak az kap enni, aki a Fidesszel van - magyarázta egy kiszivárgott felvételen a párt egyik középvezetője. Így érthető igazán, miért került sokkos állapotba a kormánypárt, miután vasárnap elvesztett megannyi közüzemi menzát. Ráadásul csak magukra haragudhatnak - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Csak az kap enni, aki a Fidesszel van - magyarázta egy kiszivárgott felvételen a párt egyik középvezetője. Így érthető...","id":"20191016_Orban_borkai_valasztas_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6aeeb9-4216-4b6f-9ea6-16446b3b23f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5982c2e1-467b-450e-998b-dc623992821c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orban_borkai_valasztas_fidesz","timestamp":"2019. október. 16. 17:15","title":"Orbán talán senkit sem akart befolyásolni erkölcsi aggályaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás online lesz hallható napi 24 órában, minden műsor pontosan akkor, amikor – 63 évvel ezelőtt – elhangzott.","shortLead":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás...","id":"20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d15c8a3-a0fa-4586-9f36-8a84f0b43381","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","timestamp":"2019. október. 17. 10:25","title":"Ezt sugározta a Szabad Európa 1956 októberében: most percről percre végighallgathatjuk a történelmi adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa63d4f9-b219-4c06-a07a-6ee86c48d969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen mondja el, mit gondol a választási eredményekről. ","shortLead":"A miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen mondja el, mit gondol a választási eredményekről. ","id":"20191016_balatonalmadi_orban_viktor_fidesz_kdnp_kihelyezett_frakcioules_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa63d4f9-b219-4c06-a07a-6ee86c48d969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066f3750-2474-4115-8d37-ed63423b2686","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_balatonalmadi_orban_viktor_fidesz_kdnp_kihelyezett_frakcioules_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 08:27","title":"Orbán Balatonalmádiban értékel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen helybenhagyta az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet.","shortLead":"Jogerősen helybenhagyta az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet.","id":"20191016_Eletfogytiglant_kapott_a_cellatarsat_halalra_kinzo_harom_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33eba576-1558-484b-ba8e-909cf854b135","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Eletfogytiglant_kapott_a_cellatarsat_halalra_kinzo_harom_ferfi","timestamp":"2019. október. 16. 19:43","title":"Életfogytiglant kapott a cellatársát halálra kínzó három férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]