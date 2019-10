Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig kétszer tervezték, szavaznak róla, de mindig visszakozás lett a dologból.","shortLead":"Eddig kétszer tervezték, szavaznak róla, de mindig visszakozás lett a dologból.","id":"20191018_A_Neppart_ismet_megprobalkozik_Hidveghi_Balazs_jelolesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23584d5d-8dec-430c-8e4c-be149bfdc0e3","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_A_Neppart_ismet_megprobalkozik_Hidveghi_Balazs_jelolesevel","timestamp":"2019. október. 18. 17:10","title":"A Néppárt ismét megpróbálkozik a fideszes Hidvéghi Balázs jelölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450b7f07-bd4d-46af-814c-5f0b2d17598d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Kevésbé egészséges, kevésbé szerencsés országokban\" pedig az újságírók \"dokumentálnak a jövő számára\" - mondja Bombera Krisztina a novemberben induló 16. Verzió - Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál beharangozó videójában. Ő és Mautner Zsófi gasztroblogger három remek filmet ajánlanak, amiket nem érdemes majd kihagynunk. ","shortLead":"\"Kevésbé egészséges, kevésbé szerencsés országokban\" pedig az újságírók \"dokumentálnak a jövő számára\" - mondja Bombera...","id":"20191017_Bombera_Krisztina_Egeszsegesebb_orszagokban_kovetkezmenye_van_az_oknyomozo_munkanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=450b7f07-bd4d-46af-814c-5f0b2d17598d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa0af0c-a2d0-4dd2-971e-f3875a568651","keywords":null,"link":"/kultura/20191017_Bombera_Krisztina_Egeszsegesebb_orszagokban_kovetkezmenye_van_az_oknyomozo_munkanak","timestamp":"2019. október. 17. 14:00","title":"Bombera Krisztina: Egészségesebb országokban következménye van az oknyomozó munkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fdce6-f80b-43a4-bca0-f06e2c8cfc59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti kokaingyanú főszereplője nem mondott le képviselői mandátumáról.","shortLead":"A kispesti kokaingyanú főszereplője nem mondott le képviselői mandátumáról.","id":"20191018_Lackner_Csaba_felfuggesztette_MSZPtagsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=094fdce6-f80b-43a4-bca0-f06e2c8cfc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c500b8b-dc2a-400e-9c89-0ab66db31dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Lackner_Csaba_felfuggesztette_MSZPtagsagat","timestamp":"2019. október. 18. 11:15","title":"Lackner Csaba felfüggesztette MSZP-tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80017091-90c3-4f47-9ab3-12eb278a4169","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Egy értékesítési találkozó során egy lelkes, fiatal alkalmazott megosztotta ötleteit, mire két tapasztaltabb munkavállaló gunyorosan összenézett. Ismerős a helyzet? Sok szervezeti kultúrában az alkalmazottak büntetlenül gúnyolódhatnak, szórakozhatnak másokkal. Ha ezt számon kérik rajtuk, akkor egyszerűen elutasítják az egészet azzal, hogy „csak vicceltek”. Az eredmény? A többi munkavállaló kevésbé valószínű, hogy véleményeket és javaslatokat nyújt be, vagy olyan ötleteket ad, amelyek innovációhoz vezetnének.","shortLead":"Egy értékesítési találkozó során egy lelkes, fiatal alkalmazott megosztotta ötleteit, mire két tapasztaltabb...","id":"20191017_A_pszichologiailag_biztonsagos_munkahelyeknek_bator_vezetokre_van_szukseguk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80017091-90c3-4f47-9ab3-12eb278a4169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad78b337-de7a-48b5-a97d-ea0ba939f4c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191017_A_pszichologiailag_biztonsagos_munkahelyeknek_bator_vezetokre_van_szukseguk","timestamp":"2019. október. 17. 15:00","title":"A pszichológiailag biztonságos munkahelyeknek bátor vezetőkre van szükségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","shortLead":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","id":"20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059db368-60b7-4aed-87f0-37a6c6b8b918","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","timestamp":"2019. október. 19. 08:59","title":"A Takarék-vezér vette át Mészáros Lőrinc helyét egy Felcsúthoz köthető cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"Domány András","category":"cegauto","description":"A törvény nem teszi lehetővé, ezért egy nála alacsonyabb rangú rendelet sem engedheti meg, hogy a helyszíni közlekedési bírsággal szemben 30 napon belül bírósági felülvizsgálatot lehessen kérni, ezért ezt a rendeletet megsemmisítette az Alkotmánybíróság.\r

\r

","shortLead":"A törvény nem teszi lehetővé, ezért egy nála alacsonyabb rangú rendelet sem engedheti meg, hogy a helyszíni közlekedési...","id":"20191018_Nem_lehet_ezutan_birosaghoz_fordulni_helyszini_birsag_ugyeben_mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7aba77-4dd7-49d3-910e-b079e78db096","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Nem_lehet_ezutan_birosaghoz_fordulni_helyszini_birsag_ugyeben_mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2019. október. 18. 17:16","title":"Nem lehet ezután bírósághoz fordulni helyszíni bírság ügyében, mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához fűződő viszonyáról is beszélt.","shortLead":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához...","id":"20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211c03a-c6f5-4268-a0b2-38678e9a2dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","timestamp":"2019. október. 18. 17:03","title":"Lemondott Kínáról a Facebook, már nem akarnak jelen lenni az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08edbe69-c7fc-4246-982a-de1b88465895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 16-tól már nem lehet hivatalos helyről alkalmazást letölteni a Windows Phone 8.1-es okostelefonokra, így a Microsoft azt ajánlja, aki teheti, frissítse az operációs rendszert. Sok értelme viszont annak sem lesz.","shortLead":"December 16-tól már nem lehet hivatalos helyről alkalmazást letölteni a Windows Phone 8.1-es okostelefonokra...","id":"20191017_windows_phone_81_aruhaz_leallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08edbe69-c7fc-4246-982a-de1b88465895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3566d375-597f-482f-b234-0a7637981ee7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_windows_phone_81_aruhaz_leallitas","timestamp":"2019. október. 17. 11:33","title":"Az utolsó döfést is beviszi a Microsoft, lelövik a Windows Phone 8.1 alkalmazásboltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]